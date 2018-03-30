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靖娟：兒童遊戲權淪口號 6歲以下幼兒無處玩

2018-03-30 11:10聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

靖娟兒童安全文教基金會上午舉行「兒童遊戲權淪口號 6歲以下幼兒無處玩」記者會，批評北市有八成遊戲告示牌排除6歲以下兒童，讓學齡前幼兒無處可玩。其中一位家長也出面指控，遊戲設施不安全，小孩在使用時發生骨折，而樓梯安全網是發生骨折後才加裝。

靖娟兒童安全文教基金會上午舉行「兒童遊戲權淪口號 6歲以下幼兒無處玩」記者會，批...
靖娟兒童安全文教基金會上午舉行「兒童遊戲權淪口號 6歲以下幼兒無處玩」記者會，批評北市有八成遊戲告示牌排除6歲以下兒童，讓學齡前幼兒無處可玩。其中一位家長(右)也出面指控，遊戲設施不安全，小孩在使用時發生骨折，而樓梯安全網是發生骨折後才加裝。記者蘇健忠／攝影
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娟兒童安全文教基金會上午舉行「兒童遊戲權淪口號 6歲以下幼兒無處玩」記者會，批評...
娟兒童安全文教基金會上午舉行「兒童遊戲權淪口號 6歲以下幼兒無處玩」記者會，批評北市有八成遊戲告示牌排除6歲以下兒童，讓學齡前幼兒無處可玩。記者蘇健忠／攝影
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靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴上午舉行「兒童遊戲權淪口號 6歲以下幼兒無處玩...
靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴上午舉行「兒童遊戲權淪口號 6歲以下幼兒無處玩」記者會，批評北市有八成遊戲告示牌排除6歲以下兒童，讓學齡前幼兒無處可玩。記者蘇健忠／攝影
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靖娟兒童安全文教基金會上午舉行「兒童遊戲權淪口號 6歲以下幼兒無處玩」記者會，批...
靖娟兒童安全文教基金會上午舉行「兒童遊戲權淪口號 6歲以下幼兒無處玩」記者會，批評北市有八成遊戲告示牌排除6歲以下兒童，讓學齡前幼兒無處可玩。記者蘇健忠／攝影
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