靖娟調查：北市不到1成遊戲場標示適合2至6歲孩童

2018-03-30 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



北市不到1成的公園遊戲場標示「適合2至6歲的兒童使用」，公園處將於4月底前全面改善。記者莊琇閔／攝影 分享 facebook

靖娟基金會近期抽查台北市12區有遊戲場的公園告示牌，竟然發現有8成公園標示「適用6至12歲兒童使用」，不到1成的公園遊戲場標示「適合2至6歲的兒童使用」，靖娟基金會執行長林月琴指出，政府運用不合時宜的告示牌排除有遊戲需求的兒童，「明顯違反兒童權利公約的精神」。

今年3月靖娟基金會針對家長進行「兒童遊戲需求問卷調查」，發現每周去公園2次以上頻率的兒童中，最多的為2至6歲的兒童有71%、相較於6至12歲兒童使用僅有49%，顯示2至6歲兒童才是公園的重度使用者，但對比實地抽查結果，卻不是如此。

靖娟基金會進一步發現，雖有8成標示給6至12歲使用的公園中，其中7成遊戲場明明具備低齡遊戲設施，原本就應開放給幼童使用。導致去年3歲的兒童「千千」遊玩時，從滑梯扶手的空隙導致鎖骨骨折，但千千母親致電給台北市公園處時，公園處卻回覆「公園告示牌標示是給6至2歲的小孩玩」，靖娟基金會批評，這樣的做法無非給了政府單位1張免死金牌，如果2至6歲的孩童在遊戲中受傷，家長也只能自認倒楣，「兒童遊戲權淪為競選口號」。

靖娟基金會呼籲，應全面檢視公園遊具及告示牌標示適當使用年齡、滿足2至6歲孩子遊戲權、請北市府積極督促勿卸責、清楚揭露公園相關資訊於網站供家長查詢，希望台北市政府做為首善之都，更應帶頭正視兒童遊戲權。

娟兒童安全文教基金會上午舉行「兒童遊戲權淪口號 6歲以下幼兒無處玩」記者會，批評北市有八成遊戲告示牌排除6歲以下兒童，讓學齡前幼兒無處可玩。其中一位在遊戲設施骨折的幼兒家長也出面指控，遊戲設施不安全，樓梯安全網是發生骨折後才加裝。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴上午舉行「兒童遊戲權淪口號 6歲以下幼兒無處玩」記者會，批評北市有八成遊戲告示牌排除6歲以下兒童，讓學齡前幼兒無處可玩。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

靖娟兒童安全文教基金會上午舉行「兒童遊戲權淪口號 6歲以下幼兒無處玩」記者會，批評北市有八成遊戲告示牌排除6歲以下兒童，讓學齡前幼兒無處可玩。其中一位在遊戲設施骨折的幼兒家長（圖）也出面指控，遊戲設施不安全。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook