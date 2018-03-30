曾有陸戰隊員助採收洋蔥險瞎 視力剩0.1國賠170萬

2018-03-30 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



過去採收洋蔥發生多起傷眼案例，曾有一名海軍陸戰隊員協助採收洋蔥造成眼角膜受傷，視力剩0.1，申請國賠。現在農會會提供前來助割的陸戰隊、工作人員遮陽帽、護目鏡、口罩、袖套等防護裝備，並且提供行前教育訓練，希望保護洋蔥採收人員、助割人員的安全，減少農業的工殤職災。 國軍在屏東縣恆春半島行之有年的洋蔥助收，今年由海軍陸戰隊投入每天200人，助收40天；今年是募兵制元年，在「愛民助民」畫面的背後，交雜著基層官兵的抱怨。圖中兩人非新聞當事人。記者潘欣中／攝影 分享 facebook

10多年前，一名海軍陸戰隊員奉命協助農民進行洋蔥採收，右眼被洋蔥田裡、空氣漂浮的高濃度真菌感染，導致右眼角膜潰瘍，視力剩0.1近乎失明，當時由台北地方法院審理，判決國防部須賠償近170萬元。

屏東縣農會總幹事廖展毅表示，早年每年洋蔥採收期都有類似案例發生，因此，農會開始提供軍方助割人員遮陽帽、護目鏡、口罩、袖套等裝備；而且要做行前教育，請屏東基督教醫院眼科醫師做宣導，甚至提供助割人員保險或加菜金。

屏東縣勞工處長林德輝表示，早年常發生落山風吹起洋蔥皮屑、刮傷角膜事件，農民還戴游泳用的蛙鏡採收洋蔥；這幾年類似案例逐漸變少，主因是採收前都派醫師、專業人員下鄉宣導，協助收割的陸戰隊、工人等，都會提供護目鏡，就能減少傷害發生

他表示，採收洋蔥的標準配備包括遮陽帽、袖套、穿雨鞋，因為落山風太強，護目鏡不可少；田間容易造成熱傷害，防曬、水分補給很重要；此外，採收後的搬運、理貨、清洗整理、裝箱裝籠，每個工序都有不同的風險，是非常專業的工作。

林德輝說，農業界正在推廣農民的職業災害保險，目前正與農委會研究，希望這些田間自我防護課程，應該列為青年農民、農民學院中的必要教材，對於未來農業職災保險、青農返鄉，以及農業永續經營才有實質幫助。