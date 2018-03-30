採收洋蔥危險又專業 沒做好防護下田恐失明

2018-03-30 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



恆春洋蔥價暴跌又缺工，海軍陸戰隊投入200名兵力協助蔥農採收，日前傳出有官兵控訴蔥農不雇工，依賴陸戰隊完成所有採收工作，上網抱怨，引起討論。實際上，採收洋蔥，是帶有危險又專業的工作，沒做好防護，若被洋蔥皮屑掃到眼睛，容易造成角膜潰瘍；洋蔥汁液噴到眼睛，容易引發嚴重黴菌感染甚至失明，醫師建議，應該做好全套防護，才能避免傷害發生。 日前農委會主委林聰賢(中)為了解決屏東洋蔥採收缺工困難，號召農業公費專班學生、青年學子到洋蔥田打工；但活動當天沒有穿著適當的防護裝備、赤手空拳採收洋蔥，把自己暴露在危險中。圖／農委會提供 分享 facebook

日前農委會主委林聰賢為了解決屏東洋蔥採收缺工困難，號召農業公費專班學生、青年學子到洋蔥田打工；但活動當天沒有穿著適當的防護裝備、赤手空拳採收洋蔥，把自己暴露在危險中，做了不專業的示範；農委會正在推廣農民職業災害保險，有良好的裝備防護再下田，無疑是減少職災傷害最好的方式。

三總眼科主任呂大文表示，南部落山風非常大，摘採洋蔥時，洋蔥皮屑飛揚，非常容易掃到眼睛、刺傷角膜；植物類採收時黴菌容易附著在洋蔥上，幾乎每年洋蔥採收期都有類似的案例發生；他表示，角膜被劃傷容易潰瘍、化膿、甚至完全失明，非常危險；建議洋蔥田裡的工作人員，一旦覺得眼睛不適，立刻用大量清水沖洗後盡快就醫。

呂大文表示，眼睛的黴菌感染比細菌感染更可怕，因為治療黴菌用的消炎藥物，殺菌效果不夠好，而且黴菌對藥物的抗藥性高，一旦眼睛黴菌感染，治療時間長，且預後不佳。多年前眼科醫學會因此提醒眼科醫師多留意，高屏地區農會也在洋蔥採收期，請眼科醫師特別下鄉宣導、協助，就是為了避免類似傷害再發生。

醫師建議，最好能夠有全罩式的護目鏡加上遮陽，否則除了洋蔥皮屑、汁液造成的黴菌感染外，高屏地區陽光毒辣，長期田間太陽直射紫外線傷害大，成眼睛不可逆的傷害，農民也常是白內障與黃斑部病變的高危險群。