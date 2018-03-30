台北車站停車場 走向智慧化

2018-03-30 10:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



為提升台北車站停車服務品質，台北車站東西區地下暨西側地上停車場自去年6月起實施更新整建工程，已於近日完工，本次硬體提升首創戶外車位在席系統，每個車位裝設全彩LED地燈，協助民眾快速尋找可用空車位，並將停車場環境加入鐵路及火車布景元素，以可愛的火車造型布景讓車站展現全新的面貌。

交通部台鐵局表示，台北車站東西區地下停車場於2013年間改採促參最有利標評選優質民間業者經營，同年底完成第一次停車場整建改裝。2017年契約到期，秉持體貼服務旅客初衷，於新招標時併同西側地上停車場採取最有利標評選優質業者。

這次整建歐特儀公司是以｢智慧導引、戶外在席、藝術景觀、媒體應用、友善服務｣五大主軸來全面提升台北車站停車環境，為傳達溫暖服務理念，硬體設備的提升著重於使用者的體驗，並將人文藝術融合互動科技帶入停車空間，全場佈有IVS攝影機，系統可隨時知悉每個車位停泊車輛之車號，供尋車系統查詢，並提供全新的App導航服務，首度導入室內微定位3D地圖導航系統，使用者於行動裝置App中輸入車號查詢，隨即出現3D地圖供民眾知悉自己及愛車位置，導引最快前往車位的路線，讓台北車站更加智慧、友善及便利。

台鐵局表示，秉持服務旅客及人文藝術發展並重的理念，首次將互動科技結合人文藝術於台北車站東西地下停車場呈現，聲光互動投影的北車浮世繪，展現車站大廳來往旅客的風貌，時光隧道展示各時期的台鐵列車，歡迎民眾停車的同時，體驗新奇科技及台鐵歷史風貌。