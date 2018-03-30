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澎湖花火節4月19日登場 最佳地點住宿攻略

2018-03-30 09:58聯合報 記者羅建怡╱即時報導

「2018澎湖國際海上花火節」將於4/19揭開序幕，今年除了在馬公市施放，也將移師到其他5鄉，想跟著花火節入住最佳地點，以下有完整攻略，追逐夜空璀璨不失分。

「2018澎湖國際海上花火節」將於4月19日揭開序幕。圖／Mark Kao 20...
「2018澎湖國際海上花火節」將於4月19日揭開序幕。圖／Mark Kao 2017 from Flickr
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Booking.com根據澎湖花火節，推薦最佳住宿點有：4/19~6/21(每周一、四)於馬公市觀音亭園區施放，建議入住「綠的旅店」；4/26至西嶼鄉外垵漁港，可住「23.5蔚藍民宿」；4/28移師白沙鄉吉貝國小前，「新港景亞泰民宿」最適合；5/23到七美鄉南滬港，推薦入住「鄭家莊」；5/28湖西鄉龍門港住「海天一舍民宿」；6/7白沙鄉北海遊客中心住「愛麗詩海景會館」

馬公市觀音亭風景區是澎湖花火節施放煙火的主要地點，可順遊景區也多，像是全台歷史最悠久的澎湖天后宮、山水沙灘，或是在熱鬧的中正路上享用道地美食。Booking.com推薦造訪馬公市的旅客入住「綠的旅店」，距離澎湖中央老街僅6分鐘的路程，走逛方便外，設計簡約時尚、空間乾淨舒適，也得到許多旅客喜愛。

澎湖的跨海大橋是許多旅客必訪的景點之一，其中一端正是西嶼鄉，壯觀的大菓葉玄武岩地景、古色古香的二崁村聚落、碧海藍天盡收眼底的漁翁島燈塔，都在此地。計畫在西嶼鄉外垵漁港欣賞壯麗煙火，可以選擇「23.5蔚藍民宿」，民宿不僅設有私人海灘區，還能在房間擁有整片海景，早餐有機會品嘗澎湖道地海鮮料理。

被譽為「世界最美麗海灣」的吉貝嶼，細白沙灘及湛藍海水，是令許多旅客們魂牽夢縈的知名景點，吉貝嶼也是著名的海上樂園，有多樣的水上活動可以選擇。推薦旅客下榻的「新港景亞泰民宿」，不用出門就能欣賞壯麗的海景風光，在欣賞完煙火，盡情遊樂後，還可以放鬆享受澎湖離島夜晚的寧靜之美。

想遠離澎湖本島的人潮，不如乘船來到七美鄉，享受放鬆寧靜的假期！騎著機車環島，沿路欣賞著雙心石滬、小台灣、七美人塚等著名景點，再安排浮潛行程在蔚藍的海水中和魚兒共游，最後前往南滬港欣賞美麗的煙火。建議入住百年傳統古厝改建的民宿「鄭家莊」，保留閩式建築的特色，使用玄武岩和咕咾石，展現了澎湖七美的地方特色。

湖西鄉以獨具特色的奎壁山地質公園最為著名，退潮時海中會出現一條礫石路，就像摩西分海的故事一樣神奇，想要品嘗道地料理，推薦當地首屈一指的龍門海鮮餐廳。欣賞完煙火，回到「海天一舍民宿」暫歇，還能走到距離民宿只要兩分鐘路程的海灘，享受菊島星空下的靜謐。

位於白沙鄉的赤崁珊瑚貝殼沙灘，吸引許多慕名而來的旅客，此外，超過300年歷史的通樑古榕與沁人心脾的仙人掌冰，也是澎湖必去必吃的行程。「愛麗詩海景會館」不僅可以欣賞男主人的手作藝品，還能享受與自然相互融合的空間設計，距離海灘僅需一分鐘的步行時間，更是獲得許多旅客好評。

「海天一舍民宿」距離海灘僅兩分鐘路程。圖／Booking com提供
「海天一舍民宿」距離海灘僅兩分鐘路程。圖／Booking com提供
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七美鄉民宿「鄭家莊」，使用玄武岩和咕咾石建造，保留了閩式建築的特色。圖／Bo...
七美鄉民宿「鄭家莊」，使用玄武岩和咕咾石建造，保留了閩式建築的特色。圖／Booking com提供
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「愛麗詩海景會館」不僅可以欣賞到男主人的手作藝品，還能感受與自然相互融合的空間設...
「愛麗詩海景會館」不僅可以欣賞到男主人的手作藝品，還能感受與自然相互融合的空間設計。圖／Booking com提供
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澎湖民宿花火節

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