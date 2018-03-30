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西濱中部段通車 景觀橋融入在地特色

2018-03-30 09:37中央社 台中30日電

三角藺不對稱脊背景觀橋，以藺草為造型，彰顯在地傳統編織技藝，是西濱特別的景觀橋。...
三角藺不對稱脊背景觀橋，以藺草為造型，彰顯在地傳統編織技藝，是西濱特別的景觀橋。 聯合報系記者黑中亮／攝影
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台61線西濱公路房裡到大安段31日通車，行駛快速道路上，不只可欣賞沿線的濱海、風力風機等景觀，還有兩座融合在地特色的景觀橋，兼容在地產業藺草與媽祖座轎保平安等特色。

公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第六工務段長陳文信受訪表示，此次通車的台61線房裡到大安段，計畫長度約13.9公里，共有兩座富有特色的景觀橋，設計發想都與當地特色結合。

位於台61線與140縣道交接的景觀橋，為三角藺不對稱脊背橋，設計發想因道路位於苗栗縣卓蘭鎮，藺草是當地的特色產業，橋梁採藺草造型的脊背橋，彰顯在地傳統編織技藝。

另一座是位於台61線與132縣道交接的媽祖座轎造型脊背橋，因當地的大甲鎮瀾宮是地方信仰中心，橋塔造型以媽祖座轎轎身意象發想，祈求用路人經過後，可以受到庇蔭保平安的寓意。

陳文信介紹，這兩座景觀橋都是採脊背橋設計，與斜張橋的設計類似，但塔柱不需像斜張橋那麼高，擁有施工快、造價低、維護保養容易等優點，但又兼具支撐橋面重量與景觀等特色。

開車行駛在新通車的台61線西濱快速公路上，不只沿線一覽海岸邊的濱海風光，可見一座座風力發電風機聳立，路途中的景觀橋也與在地特色相互輝映。

媽祖斜張橋

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