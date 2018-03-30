西濱中部段高架通車 居民盼車禍惡夢終止

2018-03-30 09:32 中央社 台中30日電



台61線西濱快速公路被稱為「窮人高速公路」，房裡到大安路段31日將通車，該路段本為平面道路，多年來車禍橫生，居民聞訊高架化將通車，直呼「車禍惡夢可終止」。

台61縣西濱快速公路苗栗房裡至台中大安路段約13.9公里，先前主要為平面道路，共有10多處的路口，快速公路主線高架化後及高架橋下平面道路均採雙向各兩車道配置，沿線設置房裡、建興、福助、海墘、龜殼、大安等6處交流道。

立法院副院長蔡其昌辦公室特助施志昌表示，多年前，因地方居民憂心沒有過路客、沒有商機，抗議高架化，但平面道路路口多，大車常煞車不及加上十字路口大車、機車爭道，經常發生車禍。

大甲警分局交通分隊小隊長傅敏郎指出，西濱快速公路時速可達80公里，行駛的多為大型重車，常因煞車不及釀成嚴重事故，平均每個月會有5至6次的嚴重事故。

家住苗栗苑裡的鄭麗碧表示，常到台中梧棲看醫生或和家人到梧棲漁港吃海鮮，都是利用西濱快速公路，但沿線經過多個路口，得不停等紅燈，浪費時間、油錢，路口常有車輛衝出，驚嚇連連，現在道路高架化後，終於可以安心開車。

台中市議員吳敏濟指出，高架化後，部分路段已裝設隔音牆，但仍有許多路段未設置，通車後，大車重車行經所發出的聲響，恐會影響周遭居民生活品質。

公路總局西濱中工處第五工務段段長徐財立表示，靠近民宅路段已設置隔音牆，日後也將進行環境監測，近鄰民宅處若出現噪音干擾情況，將立即裝設改善。