西濱快最後缺口10公里 估再8年補齊

2018-03-30 09:34 中央社 台北30日電



西濱快速公路苗栗縣境內的「最後一哩路」白沙屯到南通灣路段，預計今年6月通車。 聯合報系資料照／記者胡蓬生攝影 分享 facebook 台61線西濱快速公路房裡至大安路段31日將通車，公路總局說，到明年底，逾300公里的西濱快，最後就剩新竹鳳鼻至香山段約10公里待興建，估計還要8年才能補齊缺口。

根據公路總局提供的資料，西濱快計畫路線北自原台北縣（現為新北市）八里起，原本南至台南市喜樹，全長315.4公里，但後來實際推動後，發現有些路線不可行，現在西濱快最南端是台南市曾文溪北岸，長度約305公里。

公路總局總工程司賴常雄說，西濱快在民國81年開始興建，但遇到民眾抗爭，加上後來陸續有很多重大建設推出，政府預算有優先順序，西濱快部分不易推動的路段列為緩建，外界才會覺得西濱快怎麼一直無法完工。

公路總局統計，西濱快從81年興建至96年期間，只完成了242公里。

賴常雄說，考量西濱快緩辦路段造成路網中斷，降低用路人使用的意願，為發揮快速公路應有的效益，公路總局後來提出「西濱快速公路後續建設計畫」，行政院在98年2月核定，計畫期程至108年。

「西濱快速公路後續建設計畫」共執行8個路段，根據公路總局施工計畫，到去年底已完成4個路段，今年將再完成3個路段，包括31日將通車的房裡到大安，預計5月通車的觀音鳳岡主線由永安漁港至新豐路段，預計端午節前通車的白沙屯至南通灣路段；員林大排至西濱大橋段也會在明年完工通車。

8個路段全部完工後，西濱快仍有缺口，就是新竹鳳鼻至香山段約10公里路段。

賴常雄說，西濱快鳳鼻至香山原規劃路線因行經南寮水鳥保護區，加上新竹市政府認為西濱快在新竹以高架興建，有礙景觀，會影響南寮漁港發展觀光，在都市計畫通盤檢討時廢除計畫路線，公路總局另規劃路線，並正辦理可行性評估，近期也會與新竹市政府再溝通。

公路總局估計，西濱快最後10公里的缺口，因路線更改，還需要做環境影響評估及都市計畫變更，再加上用地徵收，全部興建完成大約還要再花8年時間。

有人形容西濱快是「窮人的高速公路」，公路總局長陳彥伯不認同，他說，這就是一條人人都可通行的省道，以往多處中斷的路網已漸漸銜接，將可有效紓解國1、國3壅塞時車流，雖然還有一小段缺口，因距離不算長，可暫時使用一旁的台15線，仍能發揮替代道路功能。