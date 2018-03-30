親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

格達費的地獄詛咒：利比亞黑金案，法前總統貪汙受審

西濱快速公路建逾20年 小科員熬成局長仍未全通

2018-03-30 09:30中央社 台北30日電

在西濱快速公路東石鄉路段旁廢棄鹽田，可見成群紅嘴鷗展翅飛翔。聯合報系資料照／記者...
在西濱快速公路東石鄉路段旁廢棄鹽田，可見成群紅嘴鷗展翅飛翔。聯合報系資料照／記者黃宣翰攝影
分享
西濱快速公路就是省道台61線，房裡至大安路段31日將通車。這條全台最長的快速公路遭遇不少徵收用地抗爭而受阻，斷斷續續建了20多年，小科員都已熬成局長，還未全線通。

西濱快顧名思義就是西部濱海快速公路，根據公路總局提供的歷史資料，政府原本是想提升由台15線與台17線組成的西濱公路等級，但原路無法全線拓寬，決定新建西濱快速公路，民國80年行政院核定，81年動工興建。

公路總局有份說帖，西濱快是為紓解國道1號及國道3號壅塞車流，並與國道1號、國道3號及12條東西向快速公路，建構台灣西部地區整體高、快速公路網。

根據公路總局最早的計畫，西濱快從台北到台南，全長315.4公里，全線高架，興建期只有4年，預定85年就要完工，只不過後來遇到的阻礙遠超過預期，計畫也不斷修正，至今還有一小部分用地問題未解決。

公路總局統計，西濱快至今興建經費已新台幣1500億元，估計全部完成會超過1600億元。

在西濱快規劃階段時，陳彥伯只是交通部的小科員，現在他已是公路總局局長，西濱快還在興建中。

陳彥伯說，不是政府不想趕快蓋完，而是在推動西濱快過程中，早期土地徵收金額不高，遇到許多抗爭，而延宕計畫，後來在政府擴大內需政策下持續推動，大部分路段才陸續完工。

現在的高速公路局長趙興華，在西濱快開始興建時，也是交通部的小科員，後來任職公路總局10年，爬升至公路總局長，也經歷西濱快的興建過程。

趙興華說，西濱快興建初期，很多居民希望道路就在自家門前，省去高架道路需繞路上匝道的麻煩，計畫多次更改，所以西濱快有高架路段，也有平面路段。

公路總局總工程司賴常雄說，興建東西向快速公路時也有遇到用地徵收的抗爭，但因東西向快速公路長度才數十公里，問題比較容易解決，西濱快太長，抗爭相對更多。（編輯：管中維）

國道西濱快速公路陳彥伯

相關新聞

曾有陸戰隊員助採收洋蔥險瞎 視力剩0.1國賠170萬

2018-03-30 10:48

是雞肉做的嗎？外皮怎能外酥內軟？破解雞塊美味的秘密

2018-03-30 09:55

300元活3週？台灣青年收入終生低於上個世代！

2018-03-30 08:48

阿嬤夠淡定 孫子一夕變百萬粉絲網紅

2018-03-30 08:50

澎湖花火節4月19日登場 最佳地點住宿攻略

2018-03-30 09:58

彭啟明：清明連假後半段變冷 但寒流不大可能

2018-03-30 07:19

靖娟調查：北市不到1成遊戲場標示適合2至6歲孩童

2018-03-30 11:00

採收洋蔥危險又專業 沒做好防護下田恐失明

2018-03-30 10:41

西濱快最後缺口10公里 估再8年補齊

2018-03-30 09:34

把握好天氣！ 吳德榮：下周五變天

2018-03-30 06:58

大氣擴散不佳 高屏注意紅害

2018-03-30 04:59

今有短暫雨 清明連假低溫下探13度

2018-03-30 04:59

查無汙染源 戴奧辛蛋案簽結

2018-03-30 00:59

清明台鐵東線 限量站票八折

2018-03-30 00:59

農民職災保險 最快十月試辦

2018-03-30 00:59

解醫病爭議 賴揆推醫療事故法草案

2018-03-30 00:59

非聽不可／聽講座救癌病低落食欲

2018-03-30 00:15

健康你我他／養生便當 守護我的胃

2018-03-30 00:15

心臟蠶豆大／兩種心臟病 1948克嬰兒開刀

2018-03-30 00:15

吃年夜飯睡著…慢性疲勞症候群上身

2018-03-30 00:15

疑諾羅病毒群聚感染 海星7學童就醫

2018-03-29 23:24

先調解？醫勞盟：醫師可能少上法庭 但仍難避免醫糾

2018-03-29 22:26

告急！台社區兩抗生素漸失效 新型抗藥基因出現

2018-03-29 22:10

月夜情愁首演 鄭麗君邀賴清德觀賞

2018-03-29 21:31

珂羅版複製敦煌壁畫 絕品分身宗博館

2018-03-29 20:06

不忘初衷的董事長 吳東興愛攝影五十多年不懈怠

2018-03-29 19:36

泰國返台染麻疹 男再赴沖繩旅遊身起疹

2018-03-29 19:08

台灣米美食祭4月登場 消費可抽獎

2018-03-29 18:16

眼睛過敏發癢 眼科醫建議熱敷可緩解

2018-03-29 17:38

油價恐連2漲 下週汽柴油估各漲2角及3角

2018-03-29 17:34

肉鬆火腿加工肉會致癌 家長易輕忽

2018-03-29 16:47

三谷幸喜帶著舞台劇來了 變身怪醫本週登場

2018-03-29 16:04

冷天這樣「吃飯睡覺」 是心血管疾病殺手

2018-03-29 16:03

國籍遭改 文化部籲曼布克改回吳明益國籍

2018-03-29 15:10

影／愛滑手機平板 中年白內障患者暴增5成

2018-03-29 14:58

新文化旅行 住進古蹟裡

2018-03-29 14:31

好消息！ 清明連假東線新自強號 站票享8折

2018-03-29 14:15

強化初期衛教 衛福部擬增社區心理衛生中心

2018-03-29 14:08

思覺失調 100人就有1例

2018-03-29 14:08
看更多

熱門文章

新婚後婆婆哭窮要娘家拿錢投資 老公嘆：臉被丟光

2018-03-29 21:16

告急！台社區兩抗生素漸失效 新型抗藥基因出現

2018-03-29 22:10

3月31日補班小確幸！星巴克、COLD STONE買一送一

2018-03-29 15:47

今有短暫雨 清明連假低溫下探13度

2018-03-30 04:59

面試站門口3分鐘沒人理 男罵櫃台小姐…網友神打臉

2018-03-29 22:59

10點開搶！台灣虎航20條航線 「0元機票」隨機出沒

2018-03-29 23:08

把握好天氣！ 吳德榮：下周五變天

2018-03-30 06:58

金車噶瑪蘭傳捷報！入列WWA威士忌名人堂

2018-03-29 14:24

彭啟明：清明連假後半段變冷 但寒流不大可能

2018-03-30 07:19

為什麼兒童節、清明節連休5天？彰化勞工處說明白

2018-03-29 12:41

吃黃豆喝豆漿致乳癌？ 營養專家破除迷思

2018-03-29 11:11

青年節沒放假小確辛沒了！勞公聯號召全民討回來

2018-03-29 16:34

崔智友脫單了 歐膩的時尚就是風衣控

2018-03-29 17:53

今日星座運勢／牡羊 天空藍幸運 思考新計畫

2018-03-30 00:00

好消息！清明連假東線新自強號 站票享8折

2018-03-29 11:10

互補還是相似好？你的另一半像長不大的小孩嗎

2018-03-29 15:34

解醫病爭議 賴揆推醫療事故法草案

2018-03-30 00:59

西濱快速公路建逾20年 小科員熬成局長仍未全通

2018-03-30 09:30

西濱快最後缺口10公里 估再8年補齊

2018-03-30 09:34

不熟好市多試吃規則遭酸 網友：試吃的都比買的兇

2018-03-27 11:39

【小孟塔羅】未來三個月哪方面會步步高升？

2018-03-30 09:34

臨終難題／也想與子偕老

2018-03-30 06:00

洗澡水太熱血壓恐飆升 水溫攝氏38至40度為佳

2018-03-29 13:34

飛香港陪五月天上班！門票、機酒全包每組16900

2018-03-29 13:15

清明節加班 勞部：雇主應給雙倍工資

2018-03-29 17:44

盼減少事故 北市敦化北路、民生路口新增3D斑馬線

2018-03-29 11:13

肉鬆火腿加工肉會致癌 家長易輕忽

2018-03-29 16:47

機械手臂做咖啡給你喝！全家科技概念店 讓超商變好玩

2018-03-29 18:05

童言童語／爺爺的壓歲錢

2018-03-30 06:00

同時2種心臟病纏身 馬偕60分鐘內搶救低體重早產兒

2018-03-29 11:51

是雞肉做的嗎？外皮怎能外酥內軟？破解雞塊美味的秘密

2018-03-30 09:55

影／愛滑手機平板 中年白內障患者暴增5成

2018-03-29 14:58

Jo Malone復刻最受歡迎花香　櫻花、梅花回歸

2018-03-29 19:19

想陪女兒走路 不良於行的血友病老爸動手術換關節

2018-03-29 13:21

中華郵政國際e小包 新增越南、新加坡業務

2018-03-29 13:03

全家「科技概念店」亮相 導入機器人、機器手臂

2018-03-29 18:06

女山友登大霸疑高山症不適 林務局新配備救命

2018-03-29 12:39

桃園、新北及高雄今年最會刮！刮出30個百萬得主

2018-03-29 14:01

大同100週年特展 經典商品 限定大同寶寶 一次看個夠！

2018-03-29 18:16

違法聘雇外籍勞工 勞動部：去年近200件

2018-03-29 15:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top