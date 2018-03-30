西濱快速公路建逾20年 小科員熬成局長仍未全通

2018-03-30 09:30 中央社 台北30日電



在西濱快速公路東石鄉路段旁廢棄鹽田，可見成群紅嘴鷗展翅飛翔。聯合報系資料照／記者黃宣翰攝影 分享 facebook 西濱快速公路就是省道台61線，房裡至大安路段31日將通車。這條全台最長的快速公路遭遇不少徵收用地抗爭而受阻，斷斷續續建了20多年，小科員都已熬成局長，還未全線通。

西濱快顧名思義就是西部濱海快速公路，根據公路總局提供的歷史資料，政府原本是想提升由台15線與台17線組成的西濱公路等級，但原路無法全線拓寬，決定新建西濱快速公路，民國80年行政院核定，81年動工興建。

公路總局有份說帖，西濱快是為紓解國道1號及國道3號壅塞車流，並與國道1號、國道3號及12條東西向快速公路，建構台灣西部地區整體高、快速公路網。

根據公路總局最早的計畫，西濱快從台北到台南，全長315.4公里，全線高架，興建期只有4年，預定85年就要完工，只不過後來遇到的阻礙遠超過預期，計畫也不斷修正，至今還有一小部分用地問題未解決。

公路總局統計，西濱快至今興建經費已新台幣1500億元，估計全部完成會超過1600億元。

在西濱快規劃階段時，陳彥伯只是交通部的小科員，現在他已是公路總局局長，西濱快還在興建中。

陳彥伯說，不是政府不想趕快蓋完，而是在推動西濱快過程中，早期土地徵收金額不高，遇到許多抗爭，而延宕計畫，後來在政府擴大內需政策下持續推動，大部分路段才陸續完工。

現在的高速公路局長趙興華，在西濱快開始興建時，也是交通部的小科員，後來任職公路總局10年，爬升至公路總局長，也經歷西濱快的興建過程。

趙興華說，西濱快興建初期，很多居民希望道路就在自家門前，省去高架道路需繞路上匝道的麻煩，計畫多次更改，所以西濱快有高架路段，也有平面路段。

公路總局總工程司賴常雄說，興建東西向快速公路時也有遇到用地徵收的抗爭，但因東西向快速公路長度才數十公里，問題比較容易解決，西濱快太長，抗爭相對更多。（編輯：管中維）