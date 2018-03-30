遷葬祖墳 業者建議注意合法性

2018-03-30 08:58 中央社 台北30日電



清明時節是將祖先墳墓遷葬高峰期，殯葬業者提醒民眾，不論早年是否葬在政府公墓，後人遷葬時可配合政府的遷葬措施，若選擇民間殯葬業者塔位，最重要是注意業者及塔位合法性。

又到了年度清明掃墓期，過去下葬先人之處有可能為了方便，選擇住家附近的山頭，亦有可能葬在政府的公墓區，不過隨著台灣經濟與都市建設，政府近年經常整建或活化重新利用土地，以致要求地上的墳墓遷葬。

殯葬業者龍巖告訴中央社記者，若是早先葬在政府公墓而近來接獲通知要求遷葬時，後人不妨注意一下政府要求遷葬的配套措施，可考慮利用這些配套措施再遷葬先人墳墓。

不過若是想遷葬到私人墓園，必須注意合法安全的準則。龍巖指出，民眾可以先上內政部的全國殯葬資訊入口網查詢「禮儀服務業」與「設施經營業」的合法名單，其中均詳列合法業者的立案許可及備查字號，同時應了解各家業者提供的殯葬設施的地目屬於真正合法殯葬用地，免生未來糾紛。

龍巖說，其次民眾要了解各家所收的管理費用是如何繳納，屬分期繳或一次繳。因管理費用於塔墓環境的管理、維護，因此後人所繳的每一分錢都必須專款專用，而業者應提供管理費專戶查詢管道、會計師查核報告、民政局核准函等資料供消費者查詢。

第三則是要了解購買的塔位(或墓地)是屬於買下使用權，或是擁有土地持分，各家業者有所不同。龍巖指出，後人在遷葬祖先墳墓時應先了解相關規定，若是擁有土地持分的所有權時，未來必須繳地價稅。

遷葬除了一定要有合法保障之外，其實還有很多攸關服務的細節不可忽視。龍巖舉例，由於殯葬用地偏遠，平日有無交通接駁車、定期法會、管理服務，以及是否有無障礙空間等，畢竟墓園環境設施的好壞會影響後代是否能藉由掃墓凝聚家族情感，慎選業者及服務相當重要。