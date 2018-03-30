彭啟明：清明連假後半段變冷 但寒流不大可能

2018-03-30 07:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



清明節假期天氣如何？天氣風險公司總監賈新興在臉書表示，4月4日至4月5日各地早晚涼，日夜溫差大；4月6日冷空氣南下影響，氣溫驟降，會冷。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天到未來幾天的天氣都很類似，相對的都頗為晴朗，周末溫度也將緩升，有機會接近到28-30度，開始有點稍微炎熱的感覺，不過，偏東風的關係，東半部或東北部的迎風面，會因地形關係，有些局部的短暫陣雨。大致上天氣還不錯，也很舒適。

接下來轉變，彭啟明指出，應該在清明連假的後半段，預期下周五到周末，有波鋒面接近，後面有點冷空氣南下，溫度會略降，但目前要降到非常低的寒流程度不大可能，低溫大約有機會到14-15度，和目前的18-22度是有些差異，而下周五到周六期間，也可能偶有陣雨發生。

而空氣品質上，彭啟明說，北部及東部依舊相當不錯，不過中南部相對之下，因大氣較為穩定，白天陽光出來後的光化反應，衍生出臭氧濃度較高，也讓細懸浮微粒略高，空氣品質多數達敏感族群不健康等級，這還不到禁做任何運動或戶外活動水準，但還是要留意身體狀況，如果有點不大舒適，建議多停留在室內。這幾天的天空都有點顏色，會有點灰灰的。

大致上近期的天氣都相當的穩定，台灣附近也偏乾，彭啟明說，可能到4月中旬後，有逐漸轉溼的機會，換言之，典型的春雨可能會接近。

中央氣象局說，今天東北風稍增強，東半部及北部地區有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區亦有局部短暫陣雨；中南部日夜溫差大。

明天至下周四風場由原來的東北風漸轉偏東風再轉東南風，各地晨間舒適，白天溫暖，紫外線指數偏高，外出活動注意防曬及多補充水分；水氣不多，各地大多為多雲到晴的天氣，僅迎風側的東半部地區偶有小範圍降雨，午後各地山區仍可能有局部熱對流發展出現短暫陣雨。