把握好天氣！吳德榮：下周五變天

2018-03-30 06:58 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今、明兩天東北風略增強、迎風面水氣略增，北海岸、東半部雲量多，有局部短暫雨，北部山區及鄰近平地亦有零星飄雨的機率；白天高溫微降、低溫變化不大；西半部仍為溫暖舒適早晚微涼，山區午後有局部短暫雨的機率。

他說，周日至下周四清明節南風分量增加，天氣還會更暖，西半部白天溫暖微熱，山區午後及東半部有局部短暫雨的機率。下周五鋒面過境、強冷空氣隨之南下，各地皆有降雨機率，天氣明顯轉冷。下周六清晨中部以北沿海空曠地區將降至最低，但會降至幾度？這是模式第8、9天的模擬，有一定的不確定性，還會再調整，需持續觀察。未來3天，中南部風速持續偏弱，擴散條件不佳，汙染物容易累積，戶外活動要注意空氣的品質的狀況。金、馬很容易受平流霧影響，也要留意相關訊息。

中央氣象局說，今天東北風稍增強，東半部及北部地區有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區亦有局部短暫陣雨；中南部日夜溫差大。

明天至下周四風場由原來的東北風漸轉偏東風再轉東南風，各地晨間舒適，白天溫暖，紫外線指數偏高，外出活動注意防曬及多補充水分；水氣不多，各地大多為多雲到晴的天氣，僅迎風側的東半部地區偶有小範圍降雨，午後各地山區仍可能有局部熱對流發展出現短暫陣雨。

隨著風場漸轉為東南風，周日至下周四金門、馬祖及西半部地區偶爾會有平流霧影響能見度的狀況，交通往返請留意行車安全及航班資訊。

氣象局說，今年第3號颱風鯉魚未來將逐漸轉向東北方移行，其生命期預計都將在海上渡過，後期由於風切及海溫條件皆不理想，預計4月3日之後將減弱為熱帶性低氣壓，對台灣沒有直接影響，但會使得未來1周東半部含蘭嶼、綠島、恆春半島及北部沿海易有長浪發生，海上作業及海邊活動請注意安全。