大氣擴散不佳 高屏注意紅害

2018-03-30 04:59 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



根據氣象局預報指出，今天東北風稍增強，東半部及北部地區有局部短暫雨，午後南部地區及中部山區局部短暫陣雨，今天高屏地區上午為紅色警示等級，要特別注意。

環保署指出，因中南部地區大氣擴散不佳，上午指標汙染物以細懸浮微粒為主，高屏空品區為「紅色警示」等級；中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；北部、竹苗空品區、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。西半部午後臭氧濃度升高，局部時段及區域可能達「紅色警示」等級。

環保署指出，明天風場由原來的東北風漸轉偏東風，僅迎風側的東半部地區偶有小範圍降雨。西半部地區擴散條件不佳，上午指標汙染物以細懸浮微粒為主，中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級；北部、竹苗及宜蘭空品區為「普通」等級；花東空品區為「良好」等級。西半部午後臭氧濃度升高，局部時段及區域可能達「紅色警示」等級。