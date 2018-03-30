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查無汙染源 戴奧辛蛋案簽結

2018-03-30 00:59聯合報 林敬家

彰化去年二月間爆發的戴奧辛毒雞蛋風波，彰檢以查無汙染源成因等不法而簽結。 圖／聯...
彰化去年二月間爆發的戴奧辛毒雞蛋風波，彰檢以查無汙染源成因等不法而簽結。 圖／聯合報系資料照
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彰化去年二月間爆發的戴奧辛毒雞蛋風波，政府大舉撲殺四萬兩千隻蛋雞、銷毀廿七萬顆疑遭汙染雞蛋；彰化地檢署歷經一年偵辦，認為可能是某段時間飼料配方或運輸條件出問題所造成的偶發汙染事件，目前已安全無虞，昨天以查無汙染源成因等不法而簽結，全案告一段落。

檢方及相關單位調查兩家飼料供應商，和其他使用相同飼料的畜牧場，結果都沒問題，蛋雞食用的礦物質、維生素以及蚵殼粉等添加物也檢驗過關，可見並非人為因素造成汙染。

毒雞蛋戴奧辛牧場

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