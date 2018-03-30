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清明台鐵東線 限量站票八折

2018-03-30 00:59聯合報 何定照

國道為鼓勵民眾分流掃墓，四月一日還是會實施通行費採一般日八折措施。 圖／大都會客...
國道為鼓勵民眾分流掃墓，四月一日還是會實施通行費採一般日八折措施。 圖／大都會客運提供
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長達五天的清明連假下周登場，天數僅次於今年春節，且是歷來最長的清明假期，交長賀陳旦昨在立法院交通委員會進行清明連假交通疏運報告時說，今年清明交通疏運挑戰甚至比春節大，允諾台鐵東線普悠瑪號等新自強號每班限售一二○張站票，比照春節八折優惠。

國道為鼓勵民眾分流掃墓，下周日四月一日還是會實施通行費採一般日八折措施；清明連假則會採嚴格匝道儀控、夜間暫停收費、單一費率、入口高乘載管制、入口匝道封閉、入口匝道車道縮減等措施。

連假春節普悠瑪號

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