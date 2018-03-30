解醫病爭議 賴揆推醫療事故法草案

行政院長賴清德昨與執政黨立委針對衛福部研擬的「醫療事故預防及爭議處理法」草案達成共識，未來醫療爭議將採「調解先行」。 記者丁志榮／攝影 分享 facebook

醫療糾紛時有所聞，也是造成內、外、婦、兒、急診五大科別醫師出走的原因之一。行政院長賴清德昨與執政黨立委舉行便當會，針對衛福部研擬的「醫療事故預防及爭議處理法」草案達成共識，未來醫療爭議將採「調解先行」，並輔導成立專責機構接受申請，提供第三方爭點整理及評析意見。

草案規定，不論民刑事的醫療爭議案件，均應先行調解，雙方無正當理由不得拒絕，且調解期限以三個月為原則，必要時得延長三個月；調解成立的案件應送法院核定，經核定的調解，與民事確定判決有同一效力，且不得提起刑事告訴或自訴。

醫勞盟理事長儲寧瑋說，該法雖可減少醫師上法庭次數，但無法完全避免醫糾，根本仍要改變患者對醫療的認知，增加溝通管道；訴訟前若先調解，家屬可能直接提出賠償，對醫院、醫師都可能造成負擔。

醫界出身的賴清德，對於醫療糾紛及爭議處理相當關心。行政院副發言人丁允恭轉述說，賴揆希望透過立法建立良好的醫病關係，不僅保障醫事人員免除不必要的司法恐懼，也讓病人對醫事人員能夠信任。該案已列為立法院本會期優先法案。

衛福部醫事司石崇良說，醫療事故預防及爭議處理法有三大重點：第一是衛福部將成立「醫療事故的專責機構」，主要負責評析意見，進行爭議點整理，提供家屬第三方資訊。第二是一百床以上的醫療機構，需強制設立「醫療事故關懷小組」，一旦發生醫療爭議，立即要進行關懷了解，九十九床以下的醫院或是診所，由指定專業人員或委託的專業團體，在醫療事故發生後，向家屬說明與溝通。

第三是提起醫療訴訟前一定要調解；而為強化醫療機構內部風險管控機制，重大醫療事故應進行根本原因分析、提出改善方案，並通報主管機關，如重大傷害等，仿照飛安事故調查機制，由衛福部組成專案小組調查。

衛福部說，現行有「生育事故救濟試辦計畫」，已試辦三年，爭議事件有二至三成直接調解，調解成功機率三到五成。