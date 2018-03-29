先調解？醫勞盟：醫師可能少上法庭 但仍難避免醫糾

2018-03-29 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



醫療糾紛是造成內、外、婦、兒、急診五大科別醫師出走的原因之一，為降低醫糾發生，衛福部力推「醫療事故預防及爭議處理法」本會期通過立法。圖／報系資料照 分享 facebook

醫療糾紛是成內、外、婦、兒、急診五大科別醫師出走的原因之一，為降低醫糾發生，衛福部從三年前開始試辦「生育事故救濟試辦計畫」，醫療爭議事件有百分之廿到卅進入調解程序，也減少雙方進入法律訴訟。「醫療事故預防及爭議處理法」力拚本會期通過立法，衛福部認為，有助改善醫病關係。

衛福部醫事司石崇良表示，醫療事故預防及爭議處理法有三大重點，第一是衛生福利部將成立「醫療事故的專責機構」，主要負責評析意見，以及進行爭點整理，提供家屬有第三方的資訊，但是是否為衛福部成立或是委託其他單位設立，仍須等立法通過後，才會進行討論。

第二是一百床以上的醫療機構，需要強制設立「醫療事故關懷小組」，一旦發生醫療爭議事件，立即要進行關懷瞭解，九十九床以下的醫院或是診所，由指定的專業人員或是委託的專業團體，在醫療事故發生後，協助向家屬說明與溝通。

第三是提起醫療訴訟前，一定要進行調解，且調解期限以三個月為原則，必要時可以再延長三個月，同步還有除錯部分，重大醫療事故發生後，如重大傷害等，仿照飛安事故調查的機制，由衛生福利部額外組成專案小組進行調查，防堵類似事件再次發生。

石崇良表示，根據過去試辦計畫的結果，有二到三成的案件進入到調解程序，並有三到五成調解成功的機率，他認為該法案成立後，對於醫病關係絕對可以達到雙贏，也深信可以在本會期通過立法。

醫勞盟理事長儲寧瑋表示，該法案雖然可以減少對於醫師上法庭的次數，但是仍然沒辦法避免醫糾的發生，最根本的方法，仍是改變患者會於醫療的認知，增加溝通的管道，且訴訟之前會先進入調解階段，家屬可能會在該階段提出賠償，對於醫院、醫師都可能造成負擔。