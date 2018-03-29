今彩539第107076期 頭獎2注中獎

相關新聞
告急！台社區兩抗生素漸失效 新型抗藥基因出現2018-03-29 22:10
長照預算用不完 專家：因為不好用2018-03-29 22:55
長照預算用不完？ 薛瑞元：更應推動長照支付新制2018-03-29 22:54
先調解？醫勞盟：醫師可能少上法庭 但仍難避免醫糾2018-03-29 22:26
月夜情愁首演 鄭麗君邀賴清德觀賞2018-03-29 21:31
珂羅版複製敦煌壁畫 絕品分身宗博館2018-03-29 20:06
不忘初衷的董事長 吳東興愛攝影五十多年不懈怠2018-03-29 19:36
泰國返台染麻疹 男再赴沖繩旅遊身起疹2018-03-29 19:08
台灣米美食祭4月登場 消費可抽獎2018-03-29 18:16
眼睛過敏發癢 眼科醫建議熱敷可緩解2018-03-29 17:38
油價恐連2漲 下週汽柴油估各漲2角及3角2018-03-29 17:34
肉鬆火腿加工肉會致癌 家長易輕忽2018-03-29 16:47
三谷幸喜帶著舞台劇來了 變身怪醫本週登場2018-03-29 16:04
冷天這樣「吃飯睡覺」 是心血管疾病殺手2018-03-29 16:03
國籍遭改 文化部籲曼布克改回吳明益國籍2018-03-29 15:10
影／愛滑手機平板 中年白內障患者暴增5成2018-03-29 14:58
新文化旅行 住進古蹟裡2018-03-29 14:31
好消息！ 清明連假東線新自強號 站票享8折2018-03-29 14:15
強化初期衛教 衛福部擬增社區心理衛生中心2018-03-29 14:08
思覺失調 100人就有1例2018-03-29 14:08
桃園、新北及高雄今年最會刮！刮出30個百萬得主2018-03-29 14:01
洗澡水太熱血壓恐飆升 水溫攝氏38至40度為佳2018-03-29 13:34
想陪女兒走路 不良於行的血友病老爸動手術換關節2018-03-29 13:21
刮刮樂百萬獎 桃園、新北最會中2018-03-29 13:16
中華郵政國際e小包 新增越南、新加坡業務2018-03-29 13:03
最養生的五種嗜好 你有幾項？2018-03-29 12:52
一個想了八年的ending──專訪藝術工作者錢茵2018-03-29 12:50
到宅牙醫照護口腔 投入醫師不到30人2018-03-29 12:42
女山友登大霸疑高山症不適 林務局新配備救命2018-03-29 12:39
同時2種心臟病纏身 馬偕60分鐘內搶救低體重早產兒2018-03-29 11:51
強化發病初期衛教 心口司擬提升心理衛生中心量能2018-03-29 11:43
影／清明連假替代道路規畫 交長：下午初步提出2018-03-29 11:29
國中生罹A型肝炎 疑赴越南生食貝蚌惹禍2018-03-29 11:17
盼減少事故 北市敦化北路、民生路口新增3D斑馬線2018-03-29 11:13
吃黃豆喝豆漿致乳癌？ 營養專家破除迷思2018-03-29 11:11
好消息！清明連假東線新自強號 站票享8折2018-03-29 11:10
百人就有一人思覺失調 青春期有4類症狀要就醫2018-03-29 10:54
芒果「瘋花」畸形不結果 不是天氣搞怪而是生病了2018-03-29 10:47
清明連假歷來最長 賀陳旦：交通疏運挑戰比春節大2018-03-29 10:46
熱門文章
3月31日補班小確幸！星巴克、COLD STONE買一送一2018-03-29 15:47
新婚後婆婆哭窮要娘家拿錢投資 老公嘆：臉被丟光2018-03-29 21:16
35歲機師猝死工會控壓榨剝削 華航回應：勿惡意消費2018-03-29 09:44
清明連假天氣有變化 彭啟明：4月6日轉陰雨變涼2018-03-29 07:40
8時17分南投規模4.8地震 最大震度南投4級2018-03-29 08:28
國道首日抓超速上千件 最高飆到時速1982018-03-28 23:55
曬棉被、種玉米... 你不知道的「超狂」安全島用法2018-03-29 09:00
好科技！家樂福自動化果汁機 天然椰子水現剖現喝2018-03-29 08:38
高溫上看30度！ 吳德榮：周日起還會更暖2018-03-29 06:13
美味記憶／第九味2018-03-29 06:00
金車噶瑪蘭傳捷報！入列WWA威士忌名人堂2018-03-29 14:24
發現人體新器官 與癌細胞擴散有關？2018-03-29 00:06
小菜吃到飽！ 全新泰式料理「泰八」內湖展店2018-03-28 23:35
吃黃豆喝豆漿致乳癌？ 營養專家破除迷思2018-03-29 11:11
今日星座運勢／水瓶 簡單自然裝扮 可以放輕鬆2018-03-29 00:00
為什麼兒童節、清明節連休5天？彰化勞工處說明白2018-03-29 12:41
女神級的光！朴信惠戴施華洛世奇 甜美有型2018-03-28 23:31
出門要帶傘！東北季風增強 北部、東北部會下雨2018-03-29 05:06
別龜速了！ 國道外側道不得低於60公里2018-03-29 00:06
化妝品 9月起禁「鋇」殘留2018-03-29 00:06
好消息！清明連假東線新自強號 站票享8折2018-03-29 11:10
潔西卡雀斯坦看藝術展 大深V性感爆表2018-03-29 08:40
青年節沒放假小確辛沒了！勞公聯號召全民討回來2018-03-29 16:34
親子手牽手／希望我家旁邊就有共融公園2018-03-29 06:00
告急！台社區兩抗生素漸失效 新型抗藥基因出現2018-03-29 22:10
生活的風景／百年花磚之美2018-03-29 06:00
免費電影、門票、贈品！2018全台兒童節好康優惠2018-03-29 08:00
「乳味」大PK！濃厚奶茶每秒賣1瓶 再推重乳奶綠2018-03-28 16:59
崔智友脫單了 歐膩的時尚就是風衣控2018-03-29 17:53
機長起飛前昏迷 送醫不治2018-03-29 00:06
今起3天小心「紅害」 出門多注意2018-03-29 05:04
洗澡水太熱血壓恐飆升 水溫攝氏38至40度為佳2018-03-29 13:34
盼減少事故 北市敦化北路、民生路口新增3D斑馬線2018-03-29 11:13
不熟好市多試吃規則遭酸 網友：試吃的都比買的兇2018-03-27 11:39
落水奇「機」到底哪一款？泡水三年還能用的原因就是它2018-03-29 19:08
飛香港陪五月天上班！門票、機酒全包每組169002018-03-29 13:15
肉鬆火腿加工肉會致癌 家長易輕忽2018-03-29 16:47
不再是阿嬤專屬 春夏就是要滿滿花朵背上身2018-03-29 14:23
清明節加班 勞部：雇主應給雙倍工資2018-03-29 17:44
洗澡突癱軟 1歲寶寶竟腦中風2018-03-29 00:22
留言