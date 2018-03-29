告急！台社區兩抗生素漸失效 新型抗藥基因出現

2018-03-29 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



專家指出，台灣兩類抗生素已在國內社區出現抗藥性，正逐漸失效。報系資料照 分享 facebook

抗生素使用頻繁，國內面臨超級細菌問題。專家指出，被世衛組織列為關鍵抗生素的克痢黴素（Colistin）和恩菎類（Quinolone）已在國內社區出現抗藥性，正逐漸失效。其中，克痢黴素類抗生素更出現新型抗藥機制mcr-1，會在人體、肉品與動物身上傳播，比率逐年攀升，恐無藥可醫，呼籲醫界、畜牧業合理使用抗生素，政府應建立用量監測系統。

國衛院進行「台灣微生物抗藥性監測（TSAR）」與「台灣人畜共通抗藥細菌」計畫多年，昨研究團隊公布「人與動物分離之致病性細菌抗藥性監測」結果，發現台灣社區已有2種抗生素逐漸失效，分別為恩菎類與最後一線抗生素克痢黴素，前者治療泌尿道、肺炎等各種感染；後者用來對抗多重抗藥菌。

國衛院感染症與疫苗研究所助研究員級主治醫師郭書辰表示，中、英兩國學者於2015年發現克痢黴素出現新型抗藥基因mcr-1，國內監測結果類似，於人、肉品和動物身上皆有發現，肉品比率自2012年1.1％，上升至2015年9％，動物方面從15％升至45％，在病豬檢體身上發現較多。

不過，國衛院感染症與疫苗研究所研究員楊采菱表示，民眾食用肉品多會煮熟殺死細菌，但處理食物過程中也可能會接觸到抗藥菌，之後透過口或皮膚進入人體，其帶有的抗藥基因可能會傳給其他菌，進而擴散或伺機感染。

另種恩菎類抗生素造成的抗藥性，郭書辰說，這類型抗生素因吸收好、副作用低，診所用量較高，但容易產生抗藥性。台灣社區細菌對恩菎類抗藥性逐年升高，以造成呼吸道感染致病菌嗜血桿菌來說，抗藥性從2004年後抗藥性升高。

郭書辰認為，台灣藥價相對便宜，除經醫師處方開立在健保資料庫統計之外，抗生素取得還有其他管道，如藥局等。為有效規範國內抗生素用量，應仿照國外建立人體、動物用量監測系統。

台大醫學院院長張上淳表示，目前醫院醫師開立後線抗生素，必須照會感染科醫師，但前線抗生素醫師可憑專業判斷，有時難免會面臨患者壓力，被要求開立特效藥或在不確定的狀況下傾向過度使用，降低醫界抗生素用量，需進行第一線醫師合理使用抗生素訓練。