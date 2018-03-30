心臟蠶豆大／兩種心臟病 1948克嬰兒開刀

2018-03-30 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



馬偕兒童醫院心臟外科教授張重義（右）以及馬偕兒童醫院心臟血管外科資深主治醫師徐綱宏（左）與馬偕醫療團隊，一起搶救體重僅1948克，卻罹患2種先天性心臟病的早產兒安安，手術成功的結果也直逼世界紀錄。 記者陳雨鑫／攝影 分享 facebook

懷孕32周，林媽媽接受超音波產檢時，發現胎兒心臟缺損，被診斷為主動脈肺動脈窗合併主動脈弓截斷，屬於極複雜先天性心臟病。醫師為她提前剖腹，及早手術才救新生兒一命。孩子出生僅1789克，馬偕醫院讓她長到1948克才動手術，可能是全球接受這此種手術體重第三輕的案例。

馬偕兒童醫院心臟外科教授張重義指出，主動脈肺動脈窗合併主動脈弓截斷相當罕見，這位小名叫安安的新生兒，同時有「A型主動脈弓橫斷」和「主動脈肺動脈窗」，罹患機率分別為十萬分之二、十萬分之六，兩者合併，更是少數中的少數。

主動脈肺動脈窗合併主動脈弓截斷，初期症狀是呼吸喘，心臟無法將血液打到下半身，甚至大量誤流到肺臟，合併心臟、肺臟衰竭，患者通常活不過6到12個月。而主動脈肺動脈窗合併主動脈弓截斷手術困難，張重義說，安安的心臟僅有拇指大，就像一顆蠶豆，必須透過團隊合作以及極高的技術進行手術。

馬偕兒童醫院心臟血管外科資深主治醫師徐綱宏表示，安安出生時，體重僅1789克，根據研究顯示，手術時的體重若低於2000到2500克，手術困難度會高出10到20倍，當時原本希望讓安安的體重增加到2000克以上再動刀，但礙於安安心臟狀況不佳，一喝奶肚子就脹大，很難吸收營養，根本長不大。

徐綱宏說，養了24天後，安安1948克，醫療團隊決定手術。根據文獻顯示，目前成功完成先天性主動脈肺動脈窗合併主動脈弓截斷手術者，安安體重僅次於日本的1230克、希臘的1600克，位居世界第3位。

馬偕兒童醫院醫務專員、兒童科主治醫師陳銘仁表示，術後安安住院103天，體重在6個月大時突破7.3公斤，已追上同齡嬰兒。