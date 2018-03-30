親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

吃年夜飯睡著…慢性疲勞症候群上身

2018-03-30 00:15聯合報 口述／蘇文明 整理／記者莊琇閔

攝影／記者莊琇閔
攝影／記者莊琇閔
分享

蘇文明醫師小檔案

現職：

●誼康婦產科骨外科聯合診所醫師

●長榮骨外科診所醫師

年齡：46

出生地：台南市

學歷：中國醫藥大學醫學系畢

專長：外傷骨折、骨關節炎、運動傷害、人工關節置換手術

興趣：登山單車、撞球

經歷：

●大林慈濟醫院骨科醫師

●奇美醫院


從當實習醫師起，就一天只睡5、6個小時，歷經住院醫師、主治醫師，一過16年。步入中年後，不規律的作息飲食，加上沒有時間保持運動習慣，體重越來越重，老覺得疲憊，有次和家醫科醫師聊天，才驚覺自己是「慢性疲勞症候群上身」。

回憶在醫院的日子，每天7點開晨會，接著巡房、看診、開刀，還要教學。好不容易深夜離開醫院，也要注意開刀病患狀況，睡眠多是零星的片段。有一次因為開刀病患不斷，連續上刀34個小時，中間只有換下一個病患的短暫時間可以休息。雖然一進開刀房就繃緊神經全神貫注，但開完一台刀，還是累到秒睡，甚至不知不覺坐在地上就睡著。

不管健檢紅字 突然眼前一黑

每年健康檢查，三酸甘油脂、血脂、肝指數持續出現紅字，因為工作忙碌，也把紅字當做生活不規律的必然結果。直到有一天，看診時打開電腦要看患者X光片，眼前突然一片黑，無論怎麼用力，視線依舊模糊，心裡一驚「該不會是中風吧」！

還好後來檢查沒事，應該只是太累。妻子也叨念，怎麼越來越胖，4年間腰圍從30吋增到36吋。不久後在年夜飯團圓桌上，竟吃到一半就趴在桌上睡著，讓重視規矩的父親勃然大怒，誤以為我不尊重長輩，這件事讓我開始慎重面對自己的健康問題。

騎單車 不到2公里氣喘吁吁

有感於健康的重要，決定離開醫院，轉至診所看診，希望能開始正常的生活。年輕時愛打籃球，雙腳十字韌帶都因傷斷裂，因此最適合的運動只剩下騎單車。買了登山單車，沒想到第一次騎出門，騎不到2公里就氣喘吁吁，更堅定每天持續的決心。

體力越來越好後，加入車友車隊，騎過2次一日雙塔，去年在22小時內騎完全程。也挑戰過12次騎上武嶺，9次騎至塔塔加。不但各項數值恢復正常，體重也從82公斤減至68公斤，體脂肪從32%降至22%，覺得自己重新活過來了。

過去在醫院時，嚴重睡眠不足，連吃飯也沒時間，常常滷肉飯、漢堡速食就當一餐，但這些高熱量卻營養不均的食物，雖填飽肚子，卻也啃蝕健康。

睡到6點就驚醒 花1年才改善

轉任診所醫師後，不必一大早開晨會，剛開始，還是在6點多驚醒。花了快一年，才適應一覺睡到8點。晚上12點固定就寢，一開始也很難入睡，藉由聽音樂、看書來放鬆，慢慢回復規律生活。

過去少吃的蔬菜水果，現在餐餐不可少，因為運動，每餐補充蛋白質，如豆類、魚、肉及蛋等，以幫助修補、建構肌肉或器官。運動後也補充適量蛋白質及醣類，為了心血管健康，注意減少攝取動物性蛋白質中的飽和脂肪。

慢性疲勞症候群的成因不只是心理因素，基因、感染、免疫、內分泌系統，都可能使慢性疲勞症候群惡化，壓力可能是誘發因子，影響免疫與內分泌。除了減少壓力，漸進增加運動量是好方法，尤其是有氧運動。從每天3到5分鐘的低強度有氧運動開始，慢慢拉長到一天30分鐘，再加強運動強度，但運動量增加必須按照計畫，不可時高時低。

頭痛、疲勞、記憶力下降 全消失

身體改善後，最明顯的就是過去時時刻刻的疲勞、頭痛、肌肉與關節疼痛、咽喉痛、注意力不集中、記憶力下降等，幾乎全消失了，呼籲忙碌的現代人，不要輕忽壓力對身體的傷害，健康一旦受損，就再也回不去了。


醫學辭典

慢性疲勞症候群是什麼？

「慢性疲勞症候群」指持續且無法回復的疲倦感，影響生活與工作，甚至造成失能，卻找不到確切的生理、心理疾病。

主要症狀：

①六個月以上持續性或反覆性的疲勞

②這疲勞無法從目前罹患的生理或是心理疾病解釋

③疲勞是新發生的或是有明確的發生時間

④不是目前正在發生的生理勞動或心理負擔的結果

⑤休息也無法改善疲勞症狀改善方法：

①調整壓力來源

②改善失眠問題

③漸進式運動治療

④認知行為治療

醫師單車氣喘

相關新聞

35歲機師猝死工會控壓榨剝削 華航回應：勿惡意消費

2018-03-29 09:44

告急！台社區兩抗生素漸失效 新型抗藥基因出現

2018-03-29 22:10

非聽不可／聽講座救癌病低落食欲

2018-03-30 00:15

心臟蠶豆大／兩種心臟病 1948克嬰兒開刀

2018-03-30 00:15

疑諾羅病毒群聚感染 海星7學童就醫

2018-03-29 23:24

長照預算用不完 專家：因為不好用

2018-03-29 22:55

長照預算用不完？ 薛瑞元：更應推動長照支付新制

2018-03-29 22:54

先調解？醫勞盟：醫師可能少上法庭 但仍難避免醫糾

2018-03-29 22:26

月夜情愁首演 鄭麗君邀賴清德觀賞

2018-03-29 21:31

珂羅版複製敦煌壁畫 絕品分身宗博館

2018-03-29 20:06

不忘初衷的董事長 吳東興愛攝影五十多年不懈怠

2018-03-29 19:36

泰國返台染麻疹 男再赴沖繩旅遊身起疹

2018-03-29 19:08

台灣米美食祭4月登場 消費可抽獎

2018-03-29 18:16

眼睛過敏發癢 眼科醫建議熱敷可緩解

2018-03-29 17:38

油價恐連2漲 下週汽柴油估各漲2角及3角

2018-03-29 17:34

肉鬆火腿加工肉會致癌 家長易輕忽

2018-03-29 16:47

三谷幸喜帶著舞台劇來了 變身怪醫本週登場

2018-03-29 16:04

冷天這樣「吃飯睡覺」 是心血管疾病殺手

2018-03-29 16:03

國籍遭改 文化部籲曼布克改回吳明益國籍

2018-03-29 15:10

影／愛滑手機平板 中年白內障患者暴增5成

2018-03-29 14:58

新文化旅行 住進古蹟裡

2018-03-29 14:31

好消息！ 清明連假東線新自強號 站票享8折

2018-03-29 14:15

強化初期衛教 衛福部擬增社區心理衛生中心

2018-03-29 14:08

思覺失調 100人就有1例

2018-03-29 14:08

桃園、新北及高雄今年最會刮！刮出30個百萬得主

2018-03-29 14:01

洗澡水太熱血壓恐飆升 水溫攝氏38至40度為佳

2018-03-29 13:34

想陪女兒走路 不良於行的血友病老爸動手術換關節

2018-03-29 13:21

刮刮樂百萬獎 桃園、新北最會中

2018-03-29 13:16

中華郵政國際e小包 新增越南、新加坡業務

2018-03-29 13:03

最養生的五種嗜好 你有幾項？

2018-03-29 12:52

一個想了八年的ending──專訪藝術工作者錢茵

2018-03-29 12:50

到宅牙醫照護口腔 投入醫師不到30人

2018-03-29 12:42

女山友登大霸疑高山症不適 林務局新配備救命

2018-03-29 12:39

同時2種心臟病纏身 馬偕60分鐘內搶救低體重早產兒

2018-03-29 11:51

強化發病初期衛教 心口司擬提升心理衛生中心量能

2018-03-29 11:43

影／清明連假替代道路規畫 交長：下午初步提出

2018-03-29 11:29

國中生罹A型肝炎 疑赴越南生食貝蚌惹禍

2018-03-29 11:17

盼減少事故 北市敦化北路、民生路口新增3D斑馬線

2018-03-29 11:13

吃黃豆喝豆漿致乳癌？ 營養專家破除迷思

2018-03-29 11:11
看更多

熱門文章

新婚後婆婆哭窮要娘家拿錢投資 老公嘆：臉被丟光

2018-03-29 21:16

35歲機師猝死工會控壓榨剝削 華航回應：勿惡意消費

2018-03-29 09:44

清明連假天氣有變化 彭啟明：4月6日轉陰雨變涼

2018-03-29 07:40

告急！台社區兩抗生素漸失效 新型抗藥基因出現

2018-03-29 22:10

8時17分南投規模4.8地震 最大震度南投4級

2018-03-29 08:28

曬棉被、種玉米... 你不知道的「超狂」安全島用法

2018-03-29 09:00

好科技！家樂福自動化果汁機 天然椰子水現剖現喝

2018-03-29 08:38

高溫上看30度！ 吳德榮：周日起還會更暖

2018-03-29 06:13

金車噶瑪蘭傳捷報！入列WWA威士忌名人堂

2018-03-29 14:24

美味記憶／第九味

2018-03-29 06:00

面試站門口3分鐘沒人理 男罵櫃台小姐…網友神打臉

2018-03-29 22:59

為什麼兒童節、清明節連休5天？彰化勞工處說明白

2018-03-29 12:41

吃黃豆喝豆漿致乳癌？ 營養專家破除迷思

2018-03-29 11:11

出門要帶傘！東北季風增強 北部、東北部會下雨

2018-03-29 05:06

青年節沒放假小確辛沒了！勞公聯號召全民討回來

2018-03-29 16:34

好消息！清明連假東線新自強號 站票享8折

2018-03-29 11:10

潔西卡雀斯坦看藝術展 大深V性感爆表

2018-03-29 08:40

免費電影、門票、贈品！2018全台兒童節好康優惠

2018-03-29 08:00

親子手牽手／希望我家旁邊就有共融公園

2018-03-29 06:00

生活的風景／百年花磚之美

2018-03-29 06:00

崔智友脫單了 歐膩的時尚就是風衣控

2018-03-29 17:53

洗澡水太熱血壓恐飆升 水溫攝氏38至40度為佳

2018-03-29 13:34

今起3天小心「紅害」 出門多注意

2018-03-29 05:04

不熟好市多試吃規則遭酸 網友：試吃的都比買的兇

2018-03-27 11:39

盼減少事故 北市敦化北路、民生路口新增3D斑馬線

2018-03-29 11:13

落水奇「機」到底哪一款？泡水三年還能用的原因就是它

2018-03-29 19:08

長照預算用不完 專家：因為不好用

2018-03-29 22:55

飛香港陪五月天上班！門票、機酒全包每組16900

2018-03-29 13:15

清明節加班 勞部：雇主應給雙倍工資

2018-03-29 17:44

不再是阿嬤專屬 春夏就是要滿滿花朵背上身

2018-03-29 14:23

肉鬆火腿加工肉會致癌 家長易輕忽

2018-03-29 16:47

Outlet中台灣激戰 麗寶二期招商攜手「日本教父」

2018-03-28 20:03

互補還是相似好？你的另一半像長不大的小孩嗎

2018-03-29 15:34

百人就有一人思覺失調 青春期有4類症狀要就醫

2018-03-29 10:54

機械手臂做咖啡給你喝！全家科技概念店 讓超商變好玩

2018-03-29 18:05

同時2種心臟病纏身 馬偕60分鐘內搶救低體重早產兒

2018-03-29 11:51

甜點跨界新組合！燕窩變蛋糕 珍奶入冰品7-11獨賣

2018-03-29 08:39

復康巴士藏危機 竟害中風翁摔傷

2018-03-29 10:36

芒果「瘋花」畸形不結果 不是天氣搞怪而是生病了

2018-03-29 10:47

想陪女兒走路 不良於行的血友病老爸動手術換關節

2018-03-29 13:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top