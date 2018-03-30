吃年夜飯睡著…慢性疲勞症候群上身

攝影／記者莊琇閔 分享 facebook

蘇文明醫師小檔案

現職：

●誼康婦產科骨外科聯合診所醫師

●長榮骨外科診所醫師

年齡：46

出生地：台南市

學歷：中國醫藥大學醫學系畢

專長：外傷骨折、骨關節炎、運動傷害、人工關節置換手術

興趣：登山單車、撞球

經歷：

●大林慈濟醫院骨科醫師

●奇美醫院





從當實習醫師起，就一天只睡5、6個小時，歷經住院醫師、主治醫師，一過16年。步入中年後，不規律的作息飲食，加上沒有時間保持運動習慣，體重越來越重，老覺得疲憊，有次和家醫科醫師聊天，才驚覺自己是「慢性疲勞症候群上身」。

回憶在醫院的日子，每天7點開晨會，接著巡房、看診、開刀，還要教學。好不容易深夜離開醫院，也要注意開刀病患狀況，睡眠多是零星的片段。有一次因為開刀病患不斷，連續上刀34個小時，中間只有換下一個病患的短暫時間可以休息。雖然一進開刀房就繃緊神經全神貫注，但開完一台刀，還是累到秒睡，甚至不知不覺坐在地上就睡著。

不管健檢紅字 突然眼前一黑

每年健康檢查，三酸甘油脂、血脂、肝指數持續出現紅字，因為工作忙碌，也把紅字當做生活不規律的必然結果。直到有一天，看診時打開電腦要看患者X光片，眼前突然一片黑，無論怎麼用力，視線依舊模糊，心裡一驚「該不會是中風吧」！

還好後來檢查沒事，應該只是太累。妻子也叨念，怎麼越來越胖，4年間腰圍從30吋增到36吋。不久後在年夜飯團圓桌上，竟吃到一半就趴在桌上睡著，讓重視規矩的父親勃然大怒，誤以為我不尊重長輩，這件事讓我開始慎重面對自己的健康問題。

騎單車 不到2公里氣喘吁吁

有感於健康的重要，決定離開醫院，轉至診所看診，希望能開始正常的生活。年輕時愛打籃球，雙腳十字韌帶都因傷斷裂，因此最適合的運動只剩下騎單車。買了登山單車，沒想到第一次騎出門，騎不到2公里就氣喘吁吁，更堅定每天持續的決心。

體力越來越好後，加入車友車隊，騎過2次一日雙塔，去年在22小時內騎完全程。也挑戰過12次騎上武嶺，9次騎至塔塔加。不但各項數值恢復正常，體重也從82公斤減至68公斤，體脂肪從32%降至22%，覺得自己重新活過來了。

過去在醫院時，嚴重睡眠不足，連吃飯也沒時間，常常滷肉飯、漢堡速食就當一餐，但這些高熱量卻營養不均的食物，雖填飽肚子，卻也啃蝕健康。

睡到6點就驚醒 花1年才改善

轉任診所醫師後，不必一大早開晨會，剛開始，還是在6點多驚醒。花了快一年，才適應一覺睡到8點。晚上12點固定就寢，一開始也很難入睡，藉由聽音樂、看書來放鬆，慢慢回復規律生活。

過去少吃的蔬菜水果，現在餐餐不可少，因為運動，每餐補充蛋白質，如豆類、魚、肉及蛋等，以幫助修補、建構肌肉或器官。運動後也補充適量蛋白質及醣類，為了心血管健康，注意減少攝取動物性蛋白質中的飽和脂肪。

慢性疲勞症候群的成因不只是心理因素，基因、感染、免疫、內分泌系統，都可能使慢性疲勞症候群惡化，壓力可能是誘發因子，影響免疫與內分泌。除了減少壓力，漸進增加運動量是好方法，尤其是有氧運動。從每天3到5分鐘的低強度有氧運動開始，慢慢拉長到一天30分鐘，再加強運動強度，但運動量增加必須按照計畫，不可時高時低。

頭痛、疲勞、記憶力下降 全消失

身體改善後，最明顯的就是過去時時刻刻的疲勞、頭痛、肌肉與關節疼痛、咽喉痛、注意力不集中、記憶力下降等，幾乎全消失了，呼籲忙碌的現代人，不要輕忽壓力對身體的傷害，健康一旦受損，就再也回不去了。





醫學辭典

慢性疲勞症候群是什麼？

「慢性疲勞症候群」指持續且無法回復的疲倦感，影響生活與工作，甚至造成失能，卻找不到確切的生理、心理疾病。

主要症狀：

①六個月以上持續性或反覆性的疲勞

②這疲勞無法從目前罹患的生理或是心理疾病解釋

③疲勞是新發生的或是有明確的發生時間

④不是目前正在發生的生理勞動或心理負擔的結果

⑤休息也無法改善疲勞症狀改善方法：

①調整壓力來源

②改善失眠問題

③漸進式運動治療

④認知行為治療