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月夜情愁首演 鄭麗君邀賴清德觀賞

2018-03-29 21:31中央社 台北29日電

行政院長賴清德（右）與文化部長鄭麗君（前左）29日共同出席2018臺灣戲曲藝術節...
行政院長賴清德（右）與文化部長鄭麗君（前左）29日共同出席2018臺灣戲曲藝術節旗艦製作「月夜情愁」首演。圖／文化部提供
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台灣戲曲藝術節旗艦製作「月夜情愁」今晚首演，文化部長鄭麗君邀請行政院長賴清德共同觀賞。鄭麗君感謝戲劇學者邱坤良的創作，用戲曲訴說台灣在地的故事。

首屆台灣戲曲藝術節旗艦製作「月夜情愁」由唐美雲歌仔戲團擔綱演出，演員包括唐美雲、小咪、王金櫻、蔡振南、羅北安、柯一正、陳竹昇等人，今晚首演。全劇重現1930至1950年代內台戲時期連鎖劇的演出型態，以及北管西皮、福路兩派械鬥的大場面，每場次動員約200人參與。

鄭麗君今晚邀請賴清德，以及來自歐洲、美加、日韓、香港等國際重要表演場館負責人、藝術節總監、策展人等共同欣賞。

台灣戲曲中心去年10月開幕啟用，鄭麗君表示，這是台灣第一座專為傳統戲曲設計的表演空間，更是台灣傳統表演藝術團體共同的新家。不僅代表政府對於傳統藝術發展的高度重視，更期待能將這個場館打造成為海內外觀眾認識台灣傳統藝術的第一入口，用專業劇場來呈現經典、精緻、創新、高品質的傳統戲曲演出。

鄭麗君也感謝邱坤良的創作，用戲曲訴說台灣在地的故事，為台灣戲曲藝術節未來的旗艦製作樹立典範。

2018台灣戲曲藝術節自3月29日至5月27日推出16檔製作，內容涵蓋歌仔戲、布袋戲、客家戲、南管戲、京劇、豫劇等，詳情可上台灣戲曲中心官網查詢。

藝術節鄭麗君

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