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政大、北市聯醫產學合作 精準分析AI大數據

2018-03-29 21:12聯合報 記者李樹人╱即時報導

台北巿立聯合醫院與國立政治大學舉行教學醫院簽約儀式暨交流研討會，產學合作，積極發...
台北巿立聯合醫院與國立政治大學舉行教學醫院簽約儀式暨交流研討會，產學合作，積極發展健康醫療管理，結合人工智慧與區塊鏈技術，為台灣建構健康醫療資訊管理平台。圖／北市聯醫提供
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高齡社會來臨，台北巿立聯合醫院與國立政治大學今天舉行教學醫院簽約儀式暨交流研討會，政治大學副校長王儷玲表示，政大將與北市聯醫進行更密切的產學合作，積極發展健康醫療管理，結合人工智慧與區塊鏈技術，為台灣建構健康醫療資訊管理平台，再透過AI大數據分析，提供更精準的醫療診斷服務。

北市政府衛生局局長黃世傑說，改造巿立聯合醫院，是現階段重要課題，主軸為「社區醫院的領航者」及打造「全人醫療的願景」，希望在大台北地區發展出強而有力之社區醫療服務。

黃世傑說，現今不是單打獨鬥的年代，知名成功的企業家皆懂得尋求結盟之方式拓展其經營版圖，倍增其實力及資源，今天醫院與大學結盟，期盼雙方合作，持續推廣社區醫院服務品質，及全人醫療照護，培育出更多優秀的醫療從業人員，達到雙贏的目的。

台北市立聯合醫院總院長黃勝堅表示，北市聯醫積極投入「高價值健康照護服務」與「社區人文關懷醫療」，希望建立有溫度的照護體系，在安寧療護、居家醫療、資源整合方面，均有不錯成績。現階段再往前推，偷過出院準備會議，設想病人出院後可能發生的事，先把相關資源找好、無障礙空間做好，讓病人安心返家休養，而不是回家不久又急忙送醫院。

黃勝堅說，藉由與政大簽訂教學醫院，從健康醫療創新應用上，結合大數據、區塊鏈技術進行產學合作，從「健康識能」至「死亡識能」的全人與全程關懷，將秉持全人照護理念，建立溝通文化，持續資源整合，從生到死，預防受苦。

區塊鏈技術政大

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