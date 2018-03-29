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珂羅版複製敦煌壁畫 絕品分身宗博館

2018-03-29 20:06中央社 新北29日電

清朝乾隆皇帝非常喜愛的王獻之《中秋帖》，目前藏於北京故宮，這次在「絕品的分身術」...
清朝乾隆皇帝非常喜愛的王獻之《中秋帖》，目前藏於北京故宮，這次在「絕品的分身術」特展中，台灣民眾將可因珂羅版的複製技術，看到《中秋帖》、《伯遠帖》、《快雪時晴帖》三珍寶重新合璧。圖／世界宗教博物館提供
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新北市世界宗教博物館今天起舉辦「絕品的分身術」特展，透過珂羅版複製技藝，凍結書法與15件敦煌壁畫樣貌，展現莫高窟都無法看見的景致，讓觀眾領略敦煌石窟的壁畫美學。

珂羅版印刷技術是採用水墨相斥的著墨原理，將原作印出來。這種印刷方式的特點在於沒有網點，在繪畫、碑帖、書法作品的印刷上幾可亂真。

源自德國的珂羅版複製技藝，屬於照相製版，包括照相、修版、製版、印製四道工序，製程費時費工。因使用天然礦物顏料，複製成品細膩精緻、層次清晰，能充分表現書畫藝術的豐富墨韻，真實還原原作的藝術特色。

世界宗教博物館長陳國寧表示，珂羅版複製技術意味真品再生，與一般仿製品不同，是同樣材質、大小的重製，為保存與傳播文化瑰寶提供有效途徑，也讓博物館的珍品走入大眾生活圈。

這次展覽分為「移動的敦煌」、「宗教經典再現」、「國寶書畫複製」三大子題，其中，「千手千眼觀世音菩薩」、「三兔藻井」、「東方神韻圖」、「反彈琵琶舞」等敦煌壁畫，是壁畫藝術的經典。

策展人鍾偉愷說，清朝乾隆皇帝珍藏於三希堂書房的「快雪時晴帖」、「中秋帖」、「伯遠帖」，因戰亂分別台灣、中國兩地，三件珍品難以同時展現於世人眼前，藉珂羅版工藝技術讓國寶重新合璧，是這次特展相當推薦的展區。

另外，在國父紀念館常看到的「博愛」與「天下為公」書法，是國父孫文生前最常撰寫的內容；喜歡書畫或宗教藝術、想研究字畫或敦煌壁畫的民眾，都可在這次特展了解精髓概要。

世界宗教博物館的「絕品的分身術」特展中，展出珂羅版敦煌壁畫作品《反彈琵琶舞》，邀...
世界宗教博物館的「絕品的分身術」特展中，展出珂羅版敦煌壁畫作品《反彈琵琶舞》，邀民眾一同領略敦煌石窟的壁畫美學。圖／世界宗教博物館提供
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壁畫博物館國寶

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