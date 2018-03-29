不忘初衷的董事長 吳東興愛攝影五十多年不懈怠

2018-03-29 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



台灣東北角海岸線，吳東興攝影，2013。圖／新光三越提供 分享 facebook

每個人心中一定會有閃閃發亮的東西，對新光三越董事長吳東興來說，也許「攝影」、「野柳」、「東北角海岸」就是他心中最閃亮的樂園。他除了是企業家，也是攝影家，1962年當時還是大學生的他突破軍事防線，發現被遺忘的樂園「野柳」，也把「女王頭」帶到世人面前，56年來他對攝影的熱情一分未減，從大學生到董事長，他對攝影的那份初衷至今不忘仍在閃亮發光著。

吳東興對攝影的熱愛數十年如一日，也成為推廣攝影藝術的推手。新光三越國際攝影聯展已舉辦11年，每年鼓勵攝影創作，將獲獎新秀與國際攝影大師的作品同台交流展出。今年展覽四大展區：《2018新光三越國際攝影大賽得獎作品展》、林可樺、黃俊金、邱庭攝影展《三人個室》，以及吳東興個展《樂園》、國家地理資深攝影師麥可山下（Michael Yamashita）的《35年東方之眼影像展》。

《樂園》除了集結吳東興2013～2017間，拍攝老梅里的綠石槽海岸、宜蘭龜山島等台灣東北角海岸群相，另外，暌違20年，吳東興在1962年拍下的台灣野柳系列照片也重新亮相。他用影像留住時光，也記錄台灣海岸的變化，展覽中也有吳東興在1962年拍下的女王頭今昔對比，可見到女王頭頸子由豐滿到纖細的對比。而現在眾人耳熟能詳的「女王頭」，其命名則是吳東興當年與另一位攝影家黃則修在台北美而廉畫廊舉辦「被遺忘樂園攝影展」而命名的。

問吳東興為何如此鍾愛台灣北海岸？他說「北海岸很多變，隨著時間，陽光、潮汐、浪花的不同，展現自然的力量與變化。」他當年拍下的女王頭，一夕間讓野柳這個原本默默無名的小漁村，頓時成為觀光名勝，也讓吳東興相信「一張照片的力量」。

麥可山下《35年東方之眼影像展》，透過鏡頭重返13世紀末，從西方到東方，沿著「馬可波羅與鄭和的史詩之旅」重現探險家歷史足跡、「88經典」精選過去35年中國經典影像以及此次最受矚目的台灣「媽祖遶境」三大精彩系列作品，讓觀者感受大師鏡頭下的東方色彩。

展區作品2018新光三越國際攝影聯展、《樂園》、《三人個室》免費參觀；麥可山下《35年東方之眼影像展》全票200元、優待票150元，新光三越貴賓卡、聯名卡卡友獨享全票買一送一。

●2018新光三越國際攝影聯展

3/30-4/24：台北信義新天地A9 9F

4/27-5/14：高雄左營店10F

5/17-6/4：台中中港店10F

（左起）國家地理資深攝影師麥可山下（Michael Yamashita）與新光三越董事長吳東興。記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

媽祖遶境，麥可山下Michael Yamashita攝影。圖／新光三越提供 分享 facebook

新光三越國際攝影大賽首獎，海灘危機，林誌聰攝影。圖／新光三越提供 分享 facebook

吳東興「台灣東北角海岸」系列作品。記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

88經典系列，麥可山下Michael Yamashita攝影。圖／新光三越提供 分享 facebook

台灣野柳，吳東興攝影，1962。圖／新光三越提供 分享 facebook

（左起）國家地理資深攝影師麥可山下（Michael Yamashita）與新光三越董事長吳東興。記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

吳東興與夫人彭吟芳一起欣賞攝影展。記者徐兆玄／攝影 分享 facebook