優先聘弱勢 食藝創辦人鄭惠如獲富比士肯定

2018-03-29 19:57 中央社 台北29日電



鄭惠如2014年創辦食藝餐飲公司，因企業優先僱用並創立「幸福基金」協助弱勢朋友就業、維持生活所需，獲得美國雜誌「富比世」（Forbes）肯定。

美國雜誌「富比世」（Forbes）昨天公布2018亞洲30歲以下最具潛力30名傑出人士（30 Under 30 Asia）名單，台灣有4名女性上榜，其中一名為社會企業類的食藝餐飲公司（Good Food Enterprise）創辦人鄭惠如（Viola Cheng）。

對於獲得富比世肯定，鄭惠如坦承非常訝異，很感謝亞太B型企業協會理事長張大為的推薦，希望未來能繼續幫助弱勢朋友，也能做更多對社會有益的事情。

根據新創圓夢網，鄭惠如的「食藝餐飲」在台北市政府產業發展局的輔導下登錄為社會企業，並受國際認證為B型企業，將30%的淨利作為輔導與扶持弱勢關懷社會、解決社會問題的基金，並積極輔導弱勢員工。

鄭惠如接受中央社記者電訪時指出，家族原本是建築設計起家，因有感於初入社會的年輕人常常受學經歷限制而被就業市場篩選、就業受阻礙，因此與家人共同創立餐飲品牌「食藝餐飲公司」，協助年輕人或是弱勢家庭孩子能找到穩定的工作。

食藝餐飲目前有約50名員工，其中有6成是弱勢族群，鄭惠如表示，企業只要開新店就會發文給家扶基金會、勵馨基金會及就業輔導站等，優先僱用弱勢員工。

為了讓員工能夠快速上手，鄭惠如也簡化餐飲流程，並將流程製成影片，讓員工可以重複觀看，同時也設置線上排班作業系統等，讓員工可以輕鬆的管理餐廳。

此外，有感於當初創業時所受到的各界幫助，鄭惠如秉持著把愛傳下去的精神，也在企業設置了「幸福基金」，用來提供愛心待用餐、舉辦公益活動及作為紓解員工困頓的救助金，讓他們可以維持生活所需、可以長期在店裡工作。