泰國返台染麻疹 男再赴沖繩旅遊身起疹

2018-03-29 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



衛福部疾管署公布，今年出現首例境外移入麻疹病例，北部30多歲男性多次出國，本月初自泰國返台後，10日後因發燒、咳嗽就醫，於傳染期間再赴沖繩旅遊，肢體即出疹收治住院，檢驗為麻疹陽性，待傳染期過才返國。疾管署提醒，個案可傳染期間活動史於3月15至23日曾搭區間車及飛機，提醒民眾注意。

疾管署副署長莊人祥表示，麻疹傳染力極強，提醒民眾曾於個案可傳染期間3月15至23日搭乘火車、飛機等大眾交通運輸工具（如圖），應自主健康管理18天（自最後接觸日起算），如出現疑似症狀，應戴口罩就醫並告知醫師接觸史。

莊人祥說，目前已掌握個案在台期間，共169名接觸者，尚無有人出現疑似症狀，將持續監測至4月10日。往年麻疹境外移入病例多為鄰近亞洲國家，2015至2017年累計49起病例，其中30例為國內感染、19例為境外移入。