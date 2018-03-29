約夏貝爾聖馬丁管弦樂團 5月來台奏四季

2018-03-29 19:28 中央社 台北29日電



英國聖馬丁學院管弦樂團與小提家約夏．貝爾(Joshua Bell)，5月將來台演出，這次是約夏．貝爾接任音樂總監後，首度與樂團合體登台，將在台灣演出韋瓦第小提琴協奏曲「四季」。

約夏．貝爾5月將首次以聖馬丁學院管弦樂團音樂總監的身分訪台，帶領樂迷隨著巴伯的「弦樂慢板」低嘆激昂、品味柴可夫斯基饒富斯拉夫風味的「C大調弦樂小夜曲」、酣暢於韋瓦第「四季」的春、夏、秋、冬流轉之中。

身為世界首屈一指的室內管弦樂團，聖馬丁樂團以活躍地演繹古典音樂而廣受大眾喜愛。而約夏．貝爾是他同世代中最好的小提琴家之一，他以富有好奇心、熱情，以及多面向的音樂興趣縱橫古典音樂界。

約夏．貝爾與聖馬丁學院管弦樂團的淵源，始於21歲時所共同錄製的第一張協奏曲專輯，他在聖保羅室內樂團擔任小提琴手期間，開始以首席帶團方式接觸樂團指揮。

聖馬丁樂團創立之初，並未設指揮，而是由創始人馬利納爵士身居首席之位指揮樂團，在與聖馬丁學院管弦樂團的長年合作下，約夏．貝爾2011年受任為聖馬丁學院管弦樂團的音樂總監，成為繼馬利納爵士1958年創立該團之後，執掌此位的第一人；同時，也承繼傳統，時而坐在首席之位，時而以獨奏者的身分站在舞台中央指揮樂團。

這次他們將帶來古典音樂經典「四季」，不僅是史上最受歡迎的樂曲，還讓韋瓦第名留青史。「四季」的12個樂章，有12個不同的場景，活靈活現、歷歷在目，與現在人們的生活經驗沒什麼不同。

聽「四季」最好配合寫於樂譜上的十四行詩，這是韋瓦第作為引子藉以描述樂曲的內容，原譜上這些詩還配合著小提琴的獨奏，逐句印在對應的地方，至於到底是先有詩才譜曲，還是先有曲再寫詩？至今仍是音樂學者研究的論題。

約夏．貝爾與聖馬丁學院管弦樂團，5月30日將在台北國家音樂廳演出。