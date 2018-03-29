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「管爺不要再受這口鳥氣了」 苦苓：選台北市長吧

首例麻疹境外移入 曾往返台北汐止站

2018-03-29 18:13中央社 台北29日電

疾管署今天公布，一名30餘歲男子到泰國染麻疹，他在15日到17日曾從汐止車站往返台北車站，且從桃園機場搭機到沖繩。若民眾懷疑有接觸到個案，應注意自身狀況。

衛生福利部疾病管制署下午公布國內今年首例境外移入麻疹確定病例，北部一名30餘歲男性3月1日至4日至泰國旅遊，14日出現發燒、咳嗽等症狀，並分別於15、16日就醫，17日再至日本沖繩旅遊。

男子19日因肢體出疹在日本當地就醫後收治住院，經檢驗為麻疹陽性，26日返國後衛生單位即進行通報及疫調，依個案潛伏期間活動史研判感染地為泰國；目前個案已過可傳染期，症狀也已改善。

男子在可傳染期（15日至23日）曾搭乘大眾交通運輸工具，分別是15日上午8時多自汐止火車站搭區間車到台北；下午4時多從台北車站搭區間車到汐止車站。

16日下午1時多從汐止車站搭區間車到台北車站；下午4時多，自台北車站搭區間車到汐止車站；17日清晨從桃園國際機場第一航廈搭約上午7時起飛的班機到沖繩。

疾管署副署長莊人祥表示，麻疹的症狀是發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽等，患者會在發燒約4天後開始出疹。這名男子雖在台灣就有發燒，但就醫以為是感冒，並非明知麻疹還出國。

衛生單位目前已掌握個案接觸者共169人，包括同住者、旅遊同行者、工作接觸者、機上接觸者及就醫時相關接觸者等，其中106人目前無疑似症狀、63人追蹤中，將持續監測到4月10日。

麻疹的傳染力很強，莊人祥說，一個麻疹患者可以傳染給10餘人，男子在可傳染期（發疹前後4天）有搭火車、飛機等大眾交通運輸工具，提醒曾在上述時段到過上述地點的民眾，應自主健康管理18天（自最後接觸日起算），如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關接觸史。

國內今年截至目前共1例麻疹確定病例，為泰國境外移入；2015至2017年累計49例確定病例（分別為29、14及6例），其中30例為國內感染、19例為境外移入，感染國家以中國大陸（9例）為多，其餘為鄰近亞洲國家。

疾管署提醒，冬末及春季為麻疹好發期，接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）是最有效的預防方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速到衛生所或預防接種合約院所接種疫苗。

發燒台北車站泰國

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