南投驗出蔬菜殘留超標農藥 恐都吃下肚

2018-03-29 18:13 中央社 南投縣29日電



南投縣衛生局抽檢清明節應景食品，驗出4件蔬菜類殘留農藥超過容許量標準，不過因未通過檢驗的食品恰好都是蔬菜類，待結果出爐時早已全數售完，可能都被民眾吃下肚。

確保清明節應景食品安全，南投縣政府衛生局日前到各鄉鎮傳統市場、超市、糕餅零售商，抽驗潤餅皮、糕餅、花生製品、肉品、蔬果等應景食品共53件，今天公布檢驗結果，其中小割菜、甜豆、芥藍、豌豆共4件檢驗結果與規定不符，殘留農藥含量超過容許標準。

衛生局發布新聞稿指出，檢驗項目為防腐劑、甲醛、黃麴毒素、動物用藥、農藥殘留，53件抽驗樣品有4件不符規定，不合格食品已全數售完，經追查供貨商，其中1件為外縣市業者，移送當地衛生局處辦、1件為縣內供應商，依法處辦，另2件查辦中。

根據衛生局抽驗結果資料，這次檢出的超標殘留農藥，包括小割菜驗出賽滅寧逾標準2倍、不得檢出的氟克殺；甜豆檢出克芬(蹣)逾標準54倍、不得檢出的普快淨；芥藍檢出脫芬瑞超標1.5倍；豌豆檢出標準為不得檢出的加保扶、3-羥基加保扶。

由於潤餅皮是清明節主要應景食品，衛生局提醒民眾選購潤餅皮勿購買來路不明產品；無論完整包裝或散裝，應注意保存溫度，並在有效期限內食用完畢；避免購買色澤過白、過脆或有異味產品。

衛生局呼籲農民，栽種蔬果施用農藥應符合相關法令，也提醒民眾清洗蔬菜時，應去除外葉、摘除根部，用水沖洗清除泥沙，再用水浸泡10到20分鐘，最後以流動自來水沖洗2到3次，以減少攝取入蔬菜可能殘留的農藥。