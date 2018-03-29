100人就有1人 4症狀當心思覺失調症

2018-03-29 18:16 中央社 台北29日電



據統計，全球每100人就有1人可能罹患思覺失調症。醫師說，思覺失調症是慢性精神疾病，好發於20至40歲年輕族群，若有幻聽、情感表達變少、認知功能障礙、情緒症狀就應當心。

台灣精神醫學會理事長賴德仁今天在記者會中表示，「思覺失調症」過去稱為「精神分裂症」，這種疾病思顧名思義是「思考」及「知覺」失調的一種腦部疾病，醫界普遍認為是因腦內神經傳導物質「多巴胺」失調，造成大腦萎縮影響功能，是一種慢性的精神疾病。

賴德仁說，根據統計，全球每100人中，就有1人可能罹患思覺失調症，好發年齡約在20至40歲間，可能發病原因包含遺傳、個人體質、環境壓力因素等，具體原因仍不明確，門診中常有患者本身根本不知道自己生病了，難以早期診斷。

賴德仁指出，思覺失調症有4大常見症狀，包括正性症狀、負性症狀、認知功能障礙、情緒症狀。

其中，「正性症狀」就是出現幻聽，覺得別人在談論、嘲笑自己、聽到有人命令自己做出一些行為或有人要害他等，而做出不合理的行為，不管如何解釋，患者都不願相信。

「負性症狀」則是情感表達變少，言語與思考能力下降，變得沉默寡言，對身邊的人或事缺少興趣、退縮、不想接觸別人、不願意上班或上學，甚至忽視個人儀容及衛生等。

在認知功能障礙方面，患者會變得無法專注、記憶力降低、難以做決定、失去解決問題的能力等；情緒方面上，常會伴隨著憂鬱、焦慮等情緒，或者較為衝動。

台灣精神醫學會秘書長張家銘表示，思覺失調症傳統多以口服藥物治療，必須天天服用，雖然短期內可以改善症狀，但患者常怕被他人知道或因副作用等原因無法按時吃藥，一旦中斷藥物，恐會導致病情更加惡化，且有近9成患者可能在半年內復發，使大腦功能退化，甚至可能自我傷害或傷害他人。

張家銘說，隨著醫療技術發展，近年也出現思覺失調症的長效針劑，一個月只要注射一次，藥效會在體內緩緩釋放，提升用藥便利性。