台灣米美食祭4月登場 消費可抽獎

2018-03-29 18:16 中央社 台北29日電



農委會農糧署29日公布，4月1日到30日舉辦「台灣米美食祭」活動期間，只要到20家台灣米標章業者門市消費，可憑發票到活動網站登錄抽獎。圖／農委會提供 分享 facebook

農糧署今天公布，4月1日到30日「台灣米美食祭」期間，到台灣米標章業者門市消費，可憑發票到活動網站登錄抽獎，頭獎為1年份產銷履歷或有機蔬果箱，還有其他200多個獎項。

農委會農糧署召開記者會表示，參與「台灣米美食祭」活動的台灣米標章業者包括大戶屋、全家便利商店、吉野家、鬍鬚張等20家業者、約3431家門市，提供飯糰、定食、丼飯、咖哩飯、滷肉飯等米食料理，活動網站預定於4月1日上線。

活動不只鼓勵國人多吃米食，也期盼讓觀光客藉由吃台灣美食，了解台灣米的特色。滷肉飯連鎖業者鬍鬚張董事長張永昌說，在寧夏夜市的分店，觀光客占1/10左右，他們都會點滷肉飯，配著滷蛋、炸豬排、滷豬腳，或是豬腸湯、蘿蔔湯，自然就會吃到台灣米的美味了。

根據農糧署的統計，台灣目前市面上有1/10是外國米，每人年平均稻米消費量約45公斤。

為協助消費者分辨外食餐飲的食米來源，農糧署從103年起推動100%使用台灣米產製料理的業者，可申辦標示「台灣米標章」，統計至今年3月止，共有93家業者，約4000家門市取得標章。

為推廣國產米，農糧署舉辦「台灣米美食祭」活動。農糧署署長陳建斌說，參加活動的業者，米最少要有CNS二等以上的品質，為確保新鮮，PH值至少要6.5以上，也會抽驗DNA，驗明是台灣國產米。

農糧署期望藉由活動，引導外食消費者認明台灣米標章並多加選購台灣米製成的米飯料理，消費者也可透過農糧署網站，隨時查詢標章業者名單及門市地址。