眼睛過敏發癢 眼科醫建議熱敷可緩解

2018-03-29 17:38 中央社 台中29日電



示意圖。台中慈濟醫院眼科醫師袁漢良表示，若習慣性去揉眼睛，會影響視力，建議民眾可經常熱敷眼睛，可緩解不適症狀。圖／ingimage 分享 facebook

眼睛碰觸空氣中髒污粒子或是過長瀏海扎眼，會引發眼睛過敏發癢，台中慈濟醫院眼科醫師袁漢良表示，若習慣性去揉眼睛，會影響視力，建議民眾可經常熱敷眼睛，可緩解不適症狀。

很多人擔心空氣品質影響肺部功能，袁漢良指出，空氣品質不佳，可戴口罩保護呼吸道，但敏感的眼睛卻是直接受害器官，空氣污染或過長的瀏海扎眼，都會造成眼睛不適。

他指出，眼角膜沒有血管是全身最敏感的地方，要靠眨眼睛讓眼淚流動，吸收氧氣帶進眼球，冬天時更需要增加眼睛開闔的次數。

袁漢良指出，眨眼跟呼吸一樣重要，因為眨眼就是眼角膜的呼吸，呼吸有多頻繁，眨眼次數就應有相對等次數，眨眼還可將空污、灰塵、霧霾微粒擠出去。

有些病人疑惑，明明眨了眼睛，為什麼還是不舒服，袁漢良解釋，關鍵是眨眼頻率不夠、力量不夠，他說「擠眉弄眼」要用力擠出眼淚，讓眼淚流動，吸收空氣中的氧氣傳回角膜，才會讓眼睛發亮。

他建議民眾可在夾鏈袋裝約攝氏40度的溫水，自製暖暖水球，放在眼皮上，因水球附著性均勻，可熱敷最易疲勞的眼角部位，不會被鼻子、額頭突起處阻擋。

袁漢良建議，熱敷時間約2分鐘即可，時間太長或溫度太高，恐會造成眼皮水腫或燙傷，如果眼睛周圍有感染性傷口者，不宜熱敷，以免眼睛遭到感染，但針眼除外，針眼可透過熱敷增進血液循環，早日消除。