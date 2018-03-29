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肉鬆火腿加工肉會致癌 家長易輕忽

2018-03-29 16:47中央社 台北29日電

火腿示意圖。癌症關懷基金會調查發現，國小三至六年級學生高達9成以上喝含糖飲、吃零...
火腿示意圖。癌症關懷基金會調查發現，國小三至六年級學生高達9成以上喝含糖飲、吃零食，且有85%吃加工肉品。營養師說，火腿、肉鬆等是容易被忽視的加工品，長期食用增罹癌風險。圖／ingimage
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癌症關懷基金會調查發現，國小三至六年級學生高達9成以上喝含糖飲、吃零食，且有85%吃加工肉品。營養師說，火腿、肉鬆等是容易被忽視的加工品，長期食用增罹癌風險。

癌症關懷基金會今天舉行記者會公布「學童家庭飲食習慣問卷」調查結果，針對台北、新北、台中、高雄，國小三至六年級學生及家長，超過3萬份有效問卷。

結果發現，高達94%學生喝含糖飲料、96%學生吃零食、91%吃油炸食物，85%吃加工肉品，造成學童體位過重與肥胖、全榖蔬果攝取不足。

癌症關懷基金會營養師林郁婷說，調查也發現，台北市學童吃加工肉品比例最高，孩子過瘦比例最高；新北市則是家中煮五穀比例最低，家長肥胖/過重比例最高；台中市則家中準備水果比例最低；高雄市則家中準備含糖飲比例最高，學童過重/肥胖比例最高。

林郁婷表示，今年首度加入「加工肉品」調查，結果發現高達85%都吃加工肉，如火腿、香腸、肉鬆、外食的漢堡排等。很多家長不知道肉鬆、火腿是加工品，每天給孩子吃，增加健康風險。

癌症關懷基金會董事長陳月卿表示，世界衛生組織（WHO）將加工肉品，如培根、香腸、火腿跟熱狗列為一級致癌物，意即加工肉品對人體會有顯著的致癌效果，家長不可不慎。

調查也發現，高達83%家長會主動提供含糖飲料給孩子，甚至習慣在家中準備麵包、蛋糕、餅乾、糖果等食品當點心。反之，不到5成家長會幫孩子準備五穀/糙米飯及新鮮水果，超過6成家庭早餐及晚餐外食。

林郁婷說，調查發現，學童24%過胖，家長有34%過胖，孩子胖、家長也胖，當家長將錯誤的飲食觀念及不均衡的飲食習慣傳到下一代，讓孩子從小接觸不均衡、不營養的飲食，孩子提早體重過重及其他疾病。

林郁婷建議，孩子的健康餐盤應有30%全穀類、30%蔬菜、20%優質蛋白質和20%的水果，尤其應減少加工肉品、甜食、糖飲、油炸物，遠離癌症威脅。

至於台北市學童過瘦比例高，林郁婷說，原因可能包含孩子吃較多零食、忽視正餐，造成營養不均衡，或是都會區家長特別重視孩子身材，不希望孩子變胖，但操之過急反造成孩子過瘦。

癌症

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