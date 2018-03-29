一次預防6種腸病毒 台研發滴劑疫苗

2018-03-29 16:15 中央社 台北29日電



腸病毒疫苗新突破，國衛院近年研發出一種腸病毒疫苗滴劑，只要滴在鼻子裡就有保護力，而且一次可預防至少6種型別的腸病毒，最快4年後就能上市。

參與研究的衛生福利部國家衛生研究院感染症與疫苗研究所副研究員周彥宏今天受訪時表示，傳統疫苗多是針對單一病毒進行研發，若要預防5種病毒，就要做5種疫苗。

為了讓疫苗研發更有效率，研究團隊耗時3年，發現不論是容易引發腸病毒重症的71型或克沙奇病毒，當人體被病毒感染後，病毒在體內複製時都得仰賴一種「非結構蛋白」，若人體能在病毒感染時即時發現這種非結構蛋白並消滅它，就能避免病毒複製、即時殺死病毒。

研究團隊以此研發出的「廣效型腸病毒疫苗」，不僅可以預防克沙奇A16、A10、A6病毒，以及71型的B4、C4、C2病毒，而且只要滴幾滴到鼻子裡就有效，接種疫苗不用再挨針。

為何滴進鼻子就能預防腸病毒，周彥宏解釋，由於腸病毒進入人體時，經常是先透過黏膜感染，因此腸病毒疫苗滴劑滴到鼻子裡以後，體內的黏膜就會對「非結構蛋白」產生免疫反應，未來不論腸病毒從身體哪個部位的黏膜感染，免疫系統都能第一時間認出並殲滅病毒。

周彥宏說，目前此疫苗已技轉並完成動物實驗，使用2次就可以達到保護作用，在動物實驗中保護力達100%，不只可避免重症死亡，還能避免症狀出現，效果非常好。

他表示，這個疫苗是全球首創的新技術，目前正在申請多國專利，預計年底會開始進行臨床試驗，最快4年後可望上市。