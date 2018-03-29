三谷幸喜帶著舞台劇來了 變身怪醫本週登場

2018-03-29 16:04 中央社 台北28日電



日本導演三谷幸喜舞台劇作品「變身怪醫」將在台搬演，三谷幸喜本人也親自來台為舞台劇宣傳造勢。圖／國家兩廳院提供 分享 facebook

在台灣觀眾的腦海中，日本導演三谷幸喜留下的印象可能是「清須會議」、「鬼壓床了沒」等電影，但他其實舞台劇起家，長年投身電視劇創作。本週，他首度帶著舞台劇作品「變身怪醫」來台。

三谷幸喜以執導喜劇聞名，他的作品總帶著一種混亂瘋狂卻喜趣的氣味，從對白、總讓人意想不到的演員安排與情節發展，乃至空間與時間的跳轉切換，介於寫實與魔幻之間的畫面感，讓三谷幸喜的作品獨具特色，讓人印象深刻。

在日本，他基本上維持著兩年一部電影、一年一部舞台劇與電視劇的創作節奏，「變身怪醫」是他第一次帶到台灣的舞台劇作品。

接受台灣媒體聯訪前，一身筆挺西裝的三谷幸喜比預期還要早就到了現場，他現學現賣，指著兩廳院的內部空間、指著熱水瓶等物件不斷以中文發問：「這是什麼？」一臉正經，像他燙得筆直的褲管、漿得平整的襯衫一樣，那絲毫無法與他的喜劇風格連想一起。

三谷幸喜上一次來台時間是2013年，為了電影「清須會議」的宣傳。那時，懷抱著嚐鮮好奇的心態，他去抽了鳥卦，得到了一個「吉」。「我當時想，人生都要50歲了，還會有什麼好事？」

隔了一年，他意外得子，人生道路轉了個大彎。談起兒子，他臉上的線條總算柔和了，他說自己被兒子改變了很多，「以前清晨五點起床，會寫一個上午的劇本，現在卻是陪他玩一個早上。等到傍晚幫兒子洗澡、晚上七點又陪他上床睡，一路就到天亮，所以工作時間變少了呀。」

談及喜劇的啟蒙，三谷幸喜說自己從小喜歡逗人笑，不論在家裡或在學校，說話也好、隨便表演個什麼也好，讓人發笑，是他最大成就。後來，他發現了「編劇」的威力似乎更大，「一開始只是在學校寫一些什麼，要別人演，才發現那使人發笑的力量好像更大。」

出社會後，三谷幸喜開始寫電視劇，那是每週都要播出一次的節奏，截稿壓力總讓人逼近發瘋，「有一次，真的很緊急了，劇本還沒出來，我關在飯店裡，一度想輕生，覺得死一死算了，但當我打開電視，看到豆豆先生的喜劇演出，我居然笑出來了，發現自己心情好像沒那麼糟糕，發現原來喜劇會讓人有精神，我又有勇氣繼續寫了，也堅信該寫，直到現在。」

三谷幸喜的創作有許多根源於他小時候曾看過的作品，以及後來他所觀察到的演員們。以這次的舞台劇「變身怪醫」為例，一方面這是他小時候看過的故事，另一方面是女主角優香身上的特質讓他有了發揮創作的動力。「這作品不是我的劇本好，而是觀眾可以看見這位女演員的特質與喜劇天份。」

三谷幸喜說自己不清楚台灣觀眾是否熟悉「變身怪醫」的原著小說，但他猜想大家對「認真嚴謹的傑奇博士喝下藥後變身為邪惡的海德先生」這個大框架或許有共通認識。透過改編，三谷幸喜利用了原作中傑奇與海德本是同一人的「一人分飾兩角」的基本設定，以喬裝、扮演、錯認的手法重新包裝，繼而製造出種種混亂與笑點。

他說每個人都是善惡面向兼具的，「我也是如此。當我小時候看到原著寫著主角喝下藥後，會有另一個人格出現，我就想：如果換作是我喝了藥，會變成怎樣的人？」不過，三谷幸喜的腦袋也沒這麼簡單，他說，「與此同時，我卻又堅信這世界上不會有這種藥啦。後來，我就以這為前提來創作出這部作品。」

在三谷幸喜的理想裡，喜劇的娛樂性該是百分之百，藝術性不是必要。「但我明白要那麼純粹的娛樂性非常困難，我因此也會不安，怕觀眾是否滿意或真的開心了，所以有時加入藝術性，像是一些感動的成分，那算是買保險，至少，觀眾會有感動部分的滿足。」

但他強調，「這次『變身怪醫』娛樂性高，藝術性幾乎沒有，我希望沒有人看完戲會說：喔，我好感動。但至少可以留下：這好有趣、好好玩。」

「變身怪醫」的主角除了優香之外，另有台灣觀眾不陌生的、在日劇「半澤直樹」惹人注目的片岡愛之助，吉本興業出身的、在「月薪嬌妻」表現突出的藤井隆與迫田孝也。「變身怪醫」自3月30日至4月1日在台北國家戲劇院演出。

日本導演三谷幸喜舞台劇作品「變身怪醫」取材自英國小說，並融入三谷幸喜特有的喜感風格，30日起將在國家戲劇院登場。圖為演出畫面。圖／國家兩廳院提供 分享 facebook