影／愛滑手機平板 中年白內障患者暴增5成

2018-03-29 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



過去白內障被視為老年人的專利，但根據統計，近10年來40歲至50歲白內障就診人數成長增5成；開業眼科醫師賴威廷指出，滑臉書、回覆Line或Email，現代人的生活已脫離不了3C產品，但對於眼睛負擔大幅增加，眼疾也更容易上身，近日門診中的中年白內障患者也有增加的趨勢，青壯年民眾更要當心！

賴威廷說，雖然進行手術置換人工水晶體是主要治療白內障方式，但卻發現民眾在治療上有三大迷思：害怕手術、忍到不行再說；不了解人工水晶體差異，聽別人的經驗選就是；開眼手術很重要，要對醫院設備精挑細選，這些迷思反而拖延白內障的治療，恐導致失明。

賴威廷表示，現在治療白內障手術已經很純熟，隨著科技的進步，相關設備以及人工水晶體的品質也越來越好，積極治療才能免除視力造成的生活困擾。

眼科醫師王馨慧也表示，水晶體原本是透明的，但會吸收3C產品所散發出的熱能；長期下來，水晶體會逐漸變混濁甚至全白、形成白內障。以往多是中年子女陪著年邁的父母來處理白內障問題，現在反而新增很多中年病患來求診。根據兩年診間觀察，每7個接受白內障手術的病患，就有一個是中年人，顯示白內障有年輕化趨勢。

王馨慧說，如果發生視力模糊、怕光、複視、近視度數突然遽增等狀況，都可能是白內障的徵兆；若原本已有老花，突然覺得老花狀況改善了，不要輕忽，這也可能是罹患白內障的影響。民眾除了養成定期檢查的良好習慣，對於眼睛視力的任何變化都不能輕忽，才不會錯失黃金治療期。