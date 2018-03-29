桃園、新北及高雄今年最會刮！刮出30個百萬得主

2018-03-29 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台彩過年推出多款高獎金刮刮樂，圖為總經理蔡國基。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影 分享 facebook 想當百萬、千萬大獎得主嗎？台彩的財神爺正在找你！台彩農曆春節期間推出的刮刮樂，共有355個百萬(含)以上大獎，根據台彩經銷商通報統計資料，全台已刮出78個百萬（含）以上大獎，目前還有超過200多個百萬大獎尚未刮出，其中還包含2,000萬元及1,000萬元大獎。

今年最幸運的縣市就是桃園市了，總共已產生11個百萬獎金得主，新北市10位、高雄市9位分居二、三名。民眾搶當百萬、千萬得主就趁現在，有買才有機會，千萬別錯過。

農曆春節期間，全台各地彩券行接連不斷傳出民眾刮中大獎的好消息，據經銷商回報統計，全台灣刮出最多百萬(含)以上大獎的就是桃園市，堪稱是全台今年最幸運的城市。

台彩表示，這些刮出大獎的中獎人在中獎前不約而同的都有些「神」預兆，像是其中一位桃園市年約三十多歲男性，刮出大獎當天經過投注站時眼皮一直跳個不停，直覺運氣應該會不錯，就先買一張「2,000萬開運發財金」刮刮樂，沒想到刮中五千元，但眼皮還是持續在跳，於是他決定直接買一整本回家試試手氣，沒想到真的刮出100萬大獎。

另外在桃園市八德區，有一名男子回家過年時，路過彩券行，也發生眼皮狂跳的情形，當下想說可能是個預兆，就進去買「2,000萬開運發財金」刮刮樂送給父母當禮物，沒想到父親一刮就刮中二獎100萬，簡直不敢置信。

還有一位在桃園市中壢區，刮出大獎年約30多歲的女性導遊，中獎當天原本要上班，但因為前晚夢到自己中頭獎，所以特地跟公司調班買刮刮樂，想不到真的刮出「百萬年終獎金」頭獎100萬，不敢相信美夢竟然成真。你有出現這些中獎徵兆嗎？有的話一定要去買張刮刮樂，才不會和財神爺擦肩而過。