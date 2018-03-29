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洗澡水太熱血壓恐飆升 水溫攝氏38至40度為佳

2018-03-29 13:34中央社 台北29日電

洗澡水溫過高，血壓也會跟著飆高。 圖／ingimage
洗澡水溫過高，血壓也會跟著飆高。 圖／ingimage
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高血壓患者當心，洗澡水溫過高，血壓也會飆高。書田診所醫師說，有名男子誤信洗熱水澡可控制血壓，但泡熱澡後血壓飆高，送醫急救；適當水溫應介於攝氏38至40度為佳。

書田診所家醫科主任醫師何一成今天指出，一名46歲男性高血壓患者，平時服藥規律，並固定測量血壓；前陣子天氣偏涼時，他的血壓在洗熱水澡後略降，因此誤信洗熱水助於控制血壓，不料，日前寒流來襲期間，男子便將洗澡水溫調得更高，連續幾天洗澡後的血壓竟飆升。

何一成說明，研究顯示洗溫水澡能改善高血壓，當水溫介於38到40度之間，血管為擴張狀態，大約可降低血壓10mmHg。若水溫超過攝氏42度，反而造成皮膚血管收縮，血壓因此而提升。

淋浴相對泡澡而言，血壓的起伏較小。何一成解釋，泡澡結束後起身的動作，可能會使高血壓患者血壓急遽下降，並引起頭暈、無力症狀，甚至不慎跌倒。

何一成說，在血壓突然高升或降低的狀況下，可能導致心肌梗塞、腦中風等心血管疾病，呼籲民眾務必注意。

他建議高血壓患者若要使用浴缸洗澡，水位盡量不要高於心臟，時間也盡量控制在10分鐘內，並緩慢起身，避免血壓突然下降，此外，需留意浴室內外溫差，最好穿好衣服再離開浴室。

高血壓

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