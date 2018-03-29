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思覺失調 100人就有1例

2018-03-29 14:08聯合晚報 記者羅真／台北報導

思覺失調症每100人當中就有一人罹病，醫師估計台灣有超過百萬人罹病。精神科醫師指出，青春期前後是發病高峰，若孩子的思考、言語與行為出現不尋常的變化，如無法分辨幻覺、妄想和真實世界，就要懷疑可能是思覺失調的開始，越早治療，預後越佳。

台灣精神醫學會秘書長、林口長庚醫院精神科主治醫師張家銘說表示，思覺失調症是因多巴胺等大腦神經傳導物質失調，引起大腦萎縮，影響思考與知覺功能的精神疾病，青春期前後是發病高峰；全世界盛行率約1%。

他指出，推估台灣15歲以上民眾，有一、兩百萬人罹病，但全台約有三分之一的患者根本沒有接受治療或未能遵從醫囑規律服藥，致使病情惡化，更有85%的患者面臨失業問題，導致間接的社會成本。

張家銘說，思覺失調症的四大類症狀，包括幻聽與妄想等「正性症狀」、沉默與社交退縮等「負性症狀」、無法專心與記憶力降低等「認知功能障礙」、憂鬱與焦慮等「情緒症狀」。師長一旦發現孩子在青春期階段，思考、言語與行為出現不尋常變化、無法分辨幻覺、妄想和真實世界，就要懷疑可能是思覺失調的開始。

據調查，社會對思覺失調症仍存有許多錯誤迷思，包括具危險性、攻擊性、無法工作等。張家銘澄清，第一代的抗精神病藥物副作用大，會出現動作緩慢、肢體僵硬、坐立不安等症狀，但現在治療多採第二代抗精神病藥物，上述副作用不易發生。還有新一代長效針劑，大幅提升藥效穩定性及患者便利性，近30%的患者使用後有機會回歸職場。

思覺失調症4大類症狀
思覺失調症4大類症狀
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思覺失調症憂鬱

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