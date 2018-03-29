強化初期衛教 衛福部擬增社區心理衛生中心

2018-03-29 14:08 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 羅真 ／台北報導



精神疾病發病初期若有好的衛教指導，有機會提升治療效果、減少家庭衝突、回歸正常生活。衛福部表示將擴充社區心理衛生中心數量。 聯合報系資料照片 分享 facebook

精神疾病發病初期若有好的衛教指導，讓患者與家屬認識疾病、了解最新最有效的治療方式、合宜的相處模式，就有機會提升治療效果、減少家庭衝突、回歸正常生活。為此，衛福部心理及口腔健康司表示，將會擴充社區心理衛生中心數量，以增加民眾使用資源的可近性。

衛福部心口司長諶立中表示，精神科醫師在有限的門診時間恐難以撥出充分的時間聆聽與衛教，現有的社區心理衛生中心量能也不足、功能不彰，因此正構想擴充社區心理衛生中心數量，增加民眾使用資源的可近性。他也建議患者家屬，積極參與民間單位召集的家屬團體，相互支持，從其他家庭身上獲取照顧與治療經驗。

台灣精神醫學會秘書長、林口長庚醫院精神科主治醫師張家銘表示，接受治療後的患者若要順利回歸社區，還須增強信心、社交、面對壓力的能力及接受就業輔導等。但是，目前社區復健中心分布不均，服務內容差異也大，臨床上不少病人在醫院端處置告一段落後，回到家又因社會心理性治療不足而反覆就醫。

諶立中說，社區復健中心難以蓬勃發展，一部分的原因是精神病患者的使用率低，這又與台灣人依賴家庭的文化，以及台灣社區中的精神病患多為40、50歲的族群、家屬照顧可能早已疲乏等因素有關。