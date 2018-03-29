親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

遭女主播指控性騷擾 球評李亦伸回應：我是被害人

兩韓高峰會時間敲定！文在寅、金正恩4月27日會晤

強化初期衛教 衛福部擬增社區心理衛生中心

2018-03-29 14:08聯合晚報 記者羅真／台北報導

精神疾病發病初期若有好的衛教指導，有機會提升治療效果、減少家庭衝突、回歸正常生活...
精神疾病發病初期若有好的衛教指導，有機會提升治療效果、減少家庭衝突、回歸正常生活。衛福部表示將擴充社區心理衛生中心數量。 聯合報系資料照片
分享

精神疾病發病初期若有好的衛教指導，讓患者與家屬認識疾病、了解最新最有效的治療方式、合宜的相處模式，就有機會提升治療效果、減少家庭衝突、回歸正常生活。為此，衛福部心理及口腔健康司表示，將會擴充社區心理衛生中心數量，以增加民眾使用資源的可近性。

衛福部心口司長諶立中表示，精神科醫師在有限的門診時間恐難以撥出充分的時間聆聽與衛教，現有的社區心理衛生中心量能也不足、功能不彰，因此正構想擴充社區心理衛生中心數量，增加民眾使用資源的可近性。他也建議患者家屬，積極參與民間單位召集的家屬團體，相互支持，從其他家庭身上獲取照顧與治療經驗。

台灣精神醫學會秘書長、林口長庚醫院精神科主治醫師張家銘表示，接受治療後的患者若要順利回歸社區，還須增強信心、社交、面對壓力的能力及接受就業輔導等。但是，目前社區復健中心分布不均，服務內容差異也大，臨床上不少病人在醫院端處置告一段落後，回到家又因社會心理性治療不足而反覆就醫。

諶立中說，社區復健中心難以蓬勃發展，一部分的原因是精神病患者的使用率低，這又與台灣人依賴家庭的文化，以及台灣社區中的精神病患多為40、50歲的族群、家屬照顧可能早已疲乏等因素有關。

衛福部今年推出社會安全網計劃，增加心理衞生社工約106人進入社區關懷員團隊，以提升社關員團隊處理複雜困難個案的能力，諶立中表示，預估連續3年增加類似的員額，以大幅提升社區中對家庭的支持力量。

思覺失調症4大類症狀資料來源／台灣精神醫學會 製表／羅真
思覺失調症4大類症狀資料來源／台灣精神醫學會 製表／羅真
分享

衛福部思覺失調症

相關新聞

洗澡水太熱血壓恐飆升 水溫攝氏38至40度為佳

2018-03-29 13:34

好消息！清明連假東線新自強號 站票享8折

2018-03-29 11:10

35歲機師猝死工會控壓榨剝削 華航回應：勿惡意消費

2018-03-29 09:44

吃黃豆喝豆漿致乳癌？ 營養專家破除迷思

2018-03-29 11:11

最養生的五種嗜好 你有幾項？

2018-03-29 12:52

一個想了八年的ending──專訪藝術工作者錢茵

2018-03-29 12:50

新文化旅行 住進古蹟裡

2018-03-29 14:31

好消息！ 清明連假東線新自強號 站票享8折

2018-03-29 14:15

思覺失調 100人就有1例

2018-03-29 14:08

桃園、新北及高雄今年最會刮！刮出30個百萬得主

2018-03-29 14:01

想陪女兒走路 不良於行的血友病老爸動手術換關節

2018-03-29 13:21

刮刮樂百萬獎 桃園、新北最會中

2018-03-29 13:16

中華郵政國際e小包 新增越南、新加坡業務

2018-03-29 13:03

到宅牙醫照護口腔 投入醫師不到30人

2018-03-29 12:42

女山友登大霸疑高山症不適 林務局新配備救命

2018-03-29 12:39

同時2種心臟病纏身 馬偕60分鐘內搶救低體重早產兒

2018-03-29 11:51

強化發病初期衛教 心口司擬提升心理衛生中心量能

2018-03-29 11:43

影／清明連假替代道路規畫 交長：下午初步提出

2018-03-29 11:29

國中生罹A型肝炎 疑赴越南生食貝蚌惹禍

2018-03-29 11:17

盼減少事故 北市敦化北路、民生路口新增3D斑馬線

2018-03-29 11:13

百人就有一人思覺失調 青春期有4類症狀要就醫

2018-03-29 10:54

芒果「瘋花」畸形不結果 不是天氣搞怪而是生病了

2018-03-29 10:47

清明連假歷來最長 賀陳旦：交通疏運挑戰比春節大

2018-03-29 10:46

擴散條件不佳 30測站空氣品質拉警報

2018-03-29 10:43

復康巴士藏危機 竟害中風翁摔傷

2018-03-29 10:36

阿里山公路接連坍方落石 空拍勘查邊坡

2018-03-29 09:55

近百歲阿嬤跌跤腰椎斷兩節 微創椎體成形術後展笑顏

2018-03-29 09:52

曬棉被、種玉米... 你不知道的「超狂」安全島用法

2018-03-29 09:00

8時17分南投規模4.8地震 最大震度南投4級

2018-03-29 08:28

清明連假天氣有變化 彭啟明：4月6日轉陰雨變涼

2018-03-29 07:40

高溫上看30度！ 吳德榮：周日起還會更暖

2018-03-29 06:13

出門要帶傘！東北季風增強 北部、東北部會下雨

2018-03-29 05:06

今起3天小心「紅害」 出門多注意

2018-03-29 05:04

健康你我他 ／高纖、低熱量 甘藷取代飯

2018-03-29 00:22

洗澡突癱軟 1歲寶寶竟腦中風

2018-03-29 00:22

青光眼年輕化 「減少近距離用眼」

2018-03-29 00:22

產前免費衛教 3成孕媽沒用

2018-03-29 00:22

孕婦沒篩檢 寶寶出生染腦炎

2018-03-29 00:22

機長起飛前昏迷 送醫不治

2018-03-29 00:06
看更多

熱門文章

華航機師登機後昏迷送醫不治 162名旅客延誤6小時

2018-03-28 17:14

年資未滿25年無法領年金？勞動部緊急澄清

2018-03-28 15:57

女友約會堅持帶電燈泡 弟弟點6菜1湯他傻眼

2018-03-28 17:20

恐怖巧合！2000年機師猝死機艙 也是華航飛胡志明班機

2018-03-28 21:29

35歲機師猝死工會控壓榨剝削 華航回應：勿惡意消費

2018-03-29 09:44

8時17分南投規模4.8地震 最大震度南投4級

2018-03-29 08:28

地牛翻身！宜蘭規模4.8地震 南澳震度3級

2018-03-28 18:39

人體出現新器官「間質」 醫師怎麼看

2018-03-28 22:22

清明連假天氣有變化 彭啟明：4月6日轉陰雨變涼

2018-03-29 07:40

國道首日抓超速上千件 最高飆到時速198

2018-03-28 23:55

注意！「新鮮牛奶」不等於「鮮奶」

2018-03-28 22:42

曬棉被、種玉米... 你不知道的「超狂」安全島用法

2018-03-29 09:00

28歲男患青光眼恐失明 驚問「我還能結婚嗎？」

2018-03-28 17:55

高溫上看30度！ 吳德榮：周日起還會更暖

2018-03-29 06:13

華航機師執勤失能有先例 也是台越航線

2018-03-28 19:56

華航機師執勤前送醫不治 事發前一天休假

2018-03-28 22:32

發現人體新器官 與癌細胞擴散有關？

2018-03-29 00:06

吳姍儒COACH派對搭訕曾之喬 拉「聊姐」克服尷尬癌

2018-03-28 21:13

7月林務局接手 森鐵、台鐵急換處長為哪樁？

2018-03-28 22:30

今日星座運勢／水瓶 簡單自然裝扮 可以放輕鬆

2018-03-29 00:00

最大降幅20%！Jaguar Land Rover 多款新車蓄勢待發

2018-03-28 20:25

美味記憶／第九味

2018-03-29 06:00

女神級的光！朴信惠戴施華洛世奇 甜美有型

2018-03-28 23:31

出門要帶傘！東北季風增強 北部、東北部會下雨

2018-03-29 05:06

感覺不到痛 關節卻嚴重變形

2018-03-28 15:08

小菜吃到飽！ 全新泰式料理「泰八」內湖展店

2018-03-28 23:35

好科技！家樂福自動化果汁機 天然椰子水現剖現喝

2018-03-29 08:38

「乳味」大PK！濃厚奶茶每秒賣1瓶 再推重乳奶綠

2018-03-28 16:59

別龜速了！ 國道外側道不得低於60公里

2018-03-29 00:06

吃黃豆喝豆漿致乳癌？ 營養專家破除迷思

2018-03-29 11:11

婚前看仔細！哪些男人結婚後落差最大？

2018-03-28 15:54

Outlet中台灣激戰 麗寶二期招商攜手「日本教父」

2018-03-28 20:03

化妝品 9月起禁「鋇」殘留

2018-03-29 00:06

孫芸芸配備「自然散發的體香」 一身暗黑參加COACH派對

2018-03-28 21:16

為什麼兒童節、清明節連休5天？彰化勞工處說明白

2018-03-29 12:41

台灣旅客最愛的度假島 石垣搶第一

2018-03-28 16:56

潔西卡雀斯坦看藝術展 大深V性感爆表

2018-03-29 08:40

生活的風景／百年花磚之美

2018-03-29 06:00

機長起飛前昏迷 送醫不治

2018-03-29 00:06

親子手牽手／希望我家旁邊就有共融公園

2018-03-29 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top