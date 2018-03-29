中華郵政國際e小包 新增越南、新加坡業務

2018-03-29 13:03 中央社 台北29日電



中華郵政4月1日及2日起分別與越南郵政及新加坡郵政合作，開辦國際e小包（ePacket）業務。 聯合報系資料照 分享 facebook 中華郵政公司今天發布新聞稿，因應國際郵務及跨境電商發展趨勢，繼去年與日本郵政合作後，4月1日及2日分別與越南郵政及新加坡郵政合作，開辦國際e小包（ePacket）業務。

中華郵政說，國際e小包資費較國際航空掛號小包及國際快捷低廉，提供郵寄2公斤以下輕小型物品多元新選擇，且可至郵政官網追蹤郵件遞送狀態。

中華郵政考量台灣與東南亞國家貿易、旅遊及電商往來密切，為便利民眾用郵並配合政府新南向政策，與越南及新加坡郵政合作開辦國e小包。

中華郵政提醒，國際e小包雖可在網路追蹤遞送狀態，但郵件種類仍屬平常函件，僅按址投遞且不提供書面查詢及補償。