到宅牙醫照護口腔 投入醫師不到30人

2018-03-29 12:42 中央社 新北29日電



恩主公醫院推動「到宅牙醫服務」，期盼號召更多醫師投入。 圖／ingimage 分享 facebook

行動不便和長期臥床的失能者，容易忽略口腔照護，異味讓親人難以親近、擁抱。恩主公醫院表示，推動「到宅牙醫服務」洗牙、治療牙周、拔牙、塗氟、製作假牙與維修。但到宅牙醫師全台不到30人，號召更多醫師投入。

新北市恩主公醫院牙醫部主任范綱信今天受訪表示，失能者衍生口腔健康問題，嚴重時會侵入下呼吸道造成肺炎。牙醫部在民國101年自籌經費配合醫院社區護理室轉介個案，主動前往創世基金會或平溪、石碇等偏鄉個案家中提供牙醫到宅服務。

范綱信表示，到宅牙醫服務在美國、日本實施多年，台灣近幾年健保開始給付到宅牙醫服務，符合健保服務的個案數約有20萬到30萬人，但實際上全台投入的牙醫師不到30人。依照人口比來算，一名牙醫師要照顧1萬名的重度、極重度的個案。

范綱信表示，最主要原因還是因為偏鄉或到宅服務，醫師所獲得的給付無法吸引牙醫師投入。恩主公醫院期盼以多年的經驗，號召更多牙醫師加入到宅服務行列，讓臥床或重度患者也可以獲得公平醫療照護。

他說，一般在宅牙醫遇到個案最多的口腔狀況為口臭、牙垢多、牙齦紅腫，其次為牙齒鬆動，及製作假牙或補牙、假牙不合。有些臥床病患的家屬，即使想要親近家人，但因為聞到不好的口腔味道卻步。

范綱信表示，出診經驗中，印象最深刻的是一名因工作不慎由高處跌落傷到脊椎臥床的56歲男性，病患受傷前有嚼檳榔和牙周病的情況，牙齒幾乎無法再使用。團隊為他漸進式拔除口中殘根，申請補助製作全口假牙，並教導家屬如何照顧口腔健康。

到宅牙醫服務每次外出團隊包括牙醫師、護理師約4至6人，攜帶重達60公斤的行動牙醫設備，內容裝載各式治療與維修器材。

范綱信表示，恩主公醫院牙醫部今年召集三鶯地區有興趣的診所，創建到宅牙醫平台，透過合作平台讓三峽大同牙醫診所、北大飛悅牙醫診所、鶯歌誠悅牙醫診所的熱血牙醫師成為到宅醫師，醫院也轉介病人給診所雙向合作。醫院希望全台更多牙醫師投入，照顧重度與極重度的病患口腔。