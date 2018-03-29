同時2種心臟病纏身 馬偕60分鐘內搶救低體重早產兒

2018-03-29 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



馬偕兒童醫院心臟外科教授張重義（右）以及馬偕兒童醫院心臟血管外科資深主治醫師徐綱宏（左）與馬偕醫療團隊，一起搶救體重僅1948克，卻罹患2種先天性心臟病的早產兒安安，手術成功的結果也直逼世界紀錄。記者陳雨鑫／攝影 分享 facebook 「妳的小孩心臟有明顯的問題」，懷孕僅32周，林媽媽接受例行性產檢超音波時，發現胎兒的心臟出現缺損，被診斷為主動脈肺動脈窗合併主動脈弓截斷，屬於極為複雜的先天性心臟病，由於該疾病會影響孩子的發展，被醫師宣告要立即住院，提前剖腹為小孩動刀，小孩離開媽媽的腹中當時僅有1789克，擔心小孩安安身體不堪負荷，讓小孩發展到1948克後才進行手術，該案例也直逼世界紀錄。

馬偕兒童醫院心臟外科教授張重義說，主動脈肺動脈窗合併主動脈弓截斷相當罕見，他一次包含了「A型主動脈弓橫斷」罹患機率為10萬分之2、「主動脈肺動脈窗」罹患機率為10萬分之6，兩者合併的情形，是少數中的少數，根據文獻顯示，德國在近30年來，只有8名案例，台灣近30年來也只有4到5名案例。

主動脈肺動脈窗合併主動脈弓截斷，初期的症狀是呼吸會喘，孩子心臟無法將血液順利打到下半身，甚至血液會大量誤流到肺臟，合併心臟、肺臟衰竭、肝腫脹、體內血液循環喪失等困境，患者通常活不過6到12個月。

然而，主動脈肺動脈窗合併主動脈弓截斷的手術相當困難，張重義形容，安安的心臟僅有拇指大，就像一顆蠶豆，必須要透過團隊合作以及極高的技術進行手術，

馬偕兒童醫院心臟血管外科資深主治醫師徐綱宏表示，當時孩子剖腹產時，體重僅有1789克，但是根據研究顯示，進行手術的體重若是低於2000到2500克，手術的困難度會高出10到20倍，當時原本希望可以讓安安的體重增加到2000克以上在進行手術，但礙於心臟狀況不佳，使得孩子一喝奶肚子就會脹大，孩子根本長不大。

徐綱宏說，只好在養了24天後，養到1948克立即開刀；張重義說，手術過程中，替安安接上體外心肺循環機，將體溫將到攝氏18度，必須在60分鐘內完成手術，否則會造成安安的全身器官損傷，這一場生命與時間賽跑的競賽，術後因為血管仍舊過於狹窄，醫療團隊隔天又再次進行手術，進行2次手術後，安安目前已經恢復良好。

馬偕兒童醫院醫務專員、資深兒童科主治醫師陳銘仁表示，術後安安住了103天的院已，目前體重現已追上同年齡層的嬰兒，體重在6個月大時已突破7.3公斤。

根據文獻資料顯示，目前成功完成主動脈肺動脈窗合併主動脈弓截斷，這一種先天性心臟病的案例，安安的體重僅次於日本的1230克、希臘的1600克，位居世界第三位。