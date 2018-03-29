新文化旅行 住進古蹟裡

2018-03-29 14:31 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



位於德國漢堡市中心由學校改裝的校舍飯店。 Booking.com／提供 分享 facebook

每棟建築都有自己的故事，歷史的公共建築更是饒富趣味，歷史建築改造成旅館在全球各地掀起風潮，不論是古老神秘修道院，曾經恐怖陰森的監獄，忙於救人的消防局，委託交付使命必達的郵局，還是散發書香氣息的圖書館與學校，歷史建築旅館提供獨特居住體驗，也帶領旅客探索一個個引人入勝的故事。

原為比利時根特中央郵局的1898郵政飯店，招牌地標為52公尺高的鐘塔。 Booking.com／提供 分享 facebook

比利時根特郵局改造化身高雅飯店：「1898郵政飯店」原為根特中央郵局，是根特市中心經典的歷史建築，當初是為了1913年的世界博覽會而設計建造，但於2001年熄燈，現則改建為優雅高貴的精品飯店。飯店的招牌地標是52公尺高的鐘塔，合併了歌德復興與新文藝復興的建築風格，室內共38間高雅客房，以挑高的天花板、斜屋頂裝潢，搭配古董家具點綴，旅客入住後可以從客房的大片窗戶欣賞到寬闊的美景。

丹麥監獄旅館提供旅客獨特住宿體驗。 Booking.com／提供 分享 facebook

丹麥監獄旅館 保留囚犯牆上塗鴉

丹麥監獄搖身成為特色文青旅館：霍森州立監獄於1853年啟用，用於收容刑期較長的囚犯，於2006年關閉，而「SleepIn Fængslet」就位在這棟前身為監獄的建築之中；客房的設計還保留原本監獄的柵欄以及囚犯在牆上的塗鴉，共用的衛浴設施則設置在大廳，館內也同步設立博物館供旅客了解這幢建築的歷史，一窺過往囚犯的生活，提供了一種不需要犯罪，也能入住感受的獨特住宿體驗 。

底特律基石飯店前身為底特律消防總局，是一棟以鋼鐵為邊框架構的5層樓新古典主義建築。 Booking.com／提供 分享 facebook

美國底特律消防局變身化作獨特飯店：英勇的打火兄弟向來是許多小男孩心目中的英雄，也希望長大後能夠駕駛消防車穿梭大街小巷到處救人，現在不用當消防隊員也可以體驗打火兄弟的生活；底特律消防總局於1929年開始運行，是密西根第一座消防局，這棟以鋼鐵為邊框架構的五層樓新古典主義建築，現今化身為「底特律基石飯店」，飯店的現代化設備加入了歷史元素，內部設立的餐廳供應美國現代料理，還有調酒師在吧檯提供服務，旅客還能夠在這間飯店內欣賞許多當地藝術家的作品。

圖書館改裝的阿姆斯特丹安達仕王子運河凱悅概念飯店，內部設計前衛高雅。 Booking.com／提供 分享 facebook

荷蘭圖書館轉型 變身前衛飯店

荷蘭阿姆斯特丹圖書館重新詮釋前衛住宿：位於阿姆斯特丹運河中心地帶的「阿姆斯特丹安達仕王子運河凱悅概念飯店」，1974年建造時原為圖書館，2007年圖書館移到城市的另一端，這裡便被改建成了美麗又高級的五星級飯店。建築外觀妝點自然石雕，客房設計走前衛風格，飯店的餐廳還提供每日新鮮食材烹煮的荷式料理。

德國漢堡學校校舍華麗升級現代旅店：建於1888年原本為學校校區的「校舍飯店」，位於漢堡的市中心Hamm區，2013年搖身一變成為具現代設計感的飯店，提供全球旅客具有學術風氣的客房，讓旅客能一同回顧校園歷史，感受校園的舒適安靜氣氛。

美麗庭園環繞的貝爾蒙德修道院飯店，富含濃厚殖民風采，提供奢華住宿體驗。 Booking.com／提供 分享 facebook

祕魯修道院 18世紀藝術典藏

祕魯庫斯科修道院注入新生成為奢華飯店：位在庫斯科市中心，距離熱門景點兵器廣場僅兩個街區距離的「貝爾蒙德修道院飯店」，本身是一座歷史古蹟，其前身修道院的年代可以遠溯至1592年，環繞美麗庭園的奢華住宿富含濃厚殖民風采，庭院中還有一棵300年的香柏樹，飯店牆上掛著一幅幅18世紀的宗教藝術品，旅客還可以在享有劇院音響效果的拱型天花板下，享受一頓燭光晚餐。