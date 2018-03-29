強化發病初期衛教 心口司擬提升心理衛生中心量能

2018-03-29 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



精神疾病發病初期，若有好的衛教指導，讓患者與家屬認識疾病、瞭解最新最有效的治療方式、合宜的相處模式，就有機會提升治療效果、減少家庭衝突、回歸一如以往的正常生活。為此，衛福部心口司構想擴充社區心理衛生中心數量，以增加民眾使用資源的可近性。

衛福部心口司長諶立中認為，精神病發病早期，就宜有好的衛教指導介入。以思覺失調症為例，患者與家屬可能無法理解大腦內分泌失調帶來的幻聽、幻覺、妄想，也受限於病人的理解與表達障礙，家庭內容易漸漸提高衝突，臨床上看到不少家屬，在孩子發病初期投入大量的關心，但發病一段時間後，因承受不住照顧壓力而放開雙手。

諶立中說，精神科醫師在有限的門診時間恐難以撥出充分的時間聆聽與衛教，現有的社區心理衛生中心量能也不足、功能不彰，因此正構想擴充社區心理衛生中心數量，以增加民眾使用資源的可近性。他也建議患者家屬，積極參與民間單位召集的家屬團體，相互支持，亦能從其他家庭身上獲取照顧與治療經驗。

台灣精神醫學會秘書長、林口長庚醫院精神科主治醫師張家銘表示，接受治療後的患者若要順利回歸社區，還須增強信心、社交、面對壓力的能力以及接受就業輔導等，但是，以幫助精神病患回歸社會為目的的社區復健中心分布不均，服務內容差異也大，臨床上不少病人在醫院端處置告一段落後，回到家又因社會心理性治療不足而反覆就醫。

諶立中說，社區復健中心難以蓬勃發展，一部分的原因是精神病患者的使用率低，這又與台灣人依賴家庭的文化，以及台灣社區中的精神病患多為40、50歲的族群、家屬照顧可能早已疲乏等因素有關。