影／清明連假替代道路規畫 交長：下午初步提出

2018-03-29 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



今年清明假期前的兩個周末，國道有3天費率打8折，立委鄭寶清今建議，未來折扣區間可延長為假期前1個月。交通部長賀陳旦表示，將評估看是打多一點折扣、還是拉長時間效果最好，再做決定。

立法院交通委員會今邀賀陳旦就「清明節連假交通疏運計畫」進行專題報告。

鄭寶清問賀陳旦，假期前兩個周末、國道費率打8折成效如何？賀陳旦表示，確實有成效。鄭寶清建議，未來可將假期前折扣區間延長為1個月。

立委也關心甕塞路段問題，立委葉宜津指出，交通部至今對甕塞路段改善有限，甚至走替代道路還更慢。賀陳旦表示，會針對甕塞的路段做更有效的替代道路規畫，今天下午會初步提出規畫。

今年清明連假首次取消國三新竹系統至燕巢系統路段8折措施，立委林俊憲質疑原因。賀陳旦表示，高公局是根據105年大數據，發現國三車流比國一多，國三附近墓區又多，才想藉取消優惠來改善問題，避免做長程鼓勵。林俊憲表示，很支持這種科學性的大數據，但也要看最後能否真的疏解交通狀況。