影／清明連假替代道路規畫 交長：下午初步提出
今年清明假期前的兩個周末，國道有3天費率打8折，立委鄭寶清今建議，未來折扣區間可延長為假期前1個月。交通部長賀陳旦表示，將評估看是打多一點折扣、還是拉長時間效果最好，再做決定。
立法院交通委員會今邀賀陳旦就「清明節連假交通疏運計畫」進行專題報告。
鄭寶清問賀陳旦，假期前兩個周末、國道費率打8折成效如何？賀陳旦表示，確實有成效。鄭寶清建議，未來可將假期前折扣區間延長為1個月。
立委也關心甕塞路段問題，立委葉宜津指出，交通部至今對甕塞路段改善有限，甚至走替代道路還更慢。賀陳旦表示，會針對甕塞的路段做更有效的替代道路規畫，今天下午會初步提出規畫。
今年清明連假首次取消國三新竹系統至燕巢系統路段8折措施，立委林俊憲質疑原因。賀陳旦表示，高公局是根據105年大數據，發現國三車流比國一多，國三附近墓區又多，才想藉取消優惠來改善問題，避免做長程鼓勵。林俊憲表示，很支持這種科學性的大數據，但也要看最後能否真的疏解交通狀況。
林俊憲也指出，交通部針對清明連假，有協調14家客運、80條客運路線做85折優惠，希望鼓勵轉乘，但是否有跟各縣市政府協調？賀陳旦表示，都有與各縣市政府配合，這次主要是跟到各墓區的客運合作，未來也會針對不同假期，跟到遊樂措施的客運合作。目前公共運輸整合的轉乘優惠尚未納入高鐵、台鐵轉乘優惠，將會再根據大數據分析旅次評估。
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