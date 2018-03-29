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清明連假歷來最長 賀陳旦：鼓勵民眾多搭乘公共運輸

2018-03-29 11:21聯合報系攝影中心 記者高彬原╱即時報導

交通部長賀陳旦上午到立法院交通委員會專案報告清明節連假交通疏運計畫，賀陳旦表示今年清明節連續假期從4月4日至8日共5天歷來最長，清明節為國人相當重視的民俗節日之一，除了家族聚會，還會有旅遊，加上墓區集中的特性，交通疏運挑戰比春節大，鼓勵民眾多搭乘公共運輸工具。

交通部長賀陳旦上午到立法院交通委員會專案報告清明節連假交通疏運計畫。記者高彬原／...
交通部長賀陳旦上午到立法院交通委員會專案報告清明節連假交通疏運計畫。記者高彬原／攝影
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清明節賀陳旦

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