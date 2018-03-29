國中生罹A型肝炎 疑赴越南生食貝蚌惹禍
陳姓國中生去年暑假跟著媽媽、妹妹到越南探親一個月，返國後開始出現疲累臉色泛黃和食慾不振的症狀，原以為只是感冒，直到幾天後發燒趕緊至醫院檢查才發現，肝功能指數高達 2472單位（一般人在 40單位以下），合併高黃疸指數，診確感染了急性Ａ型肝炎，在台中榮總兒童醫學中心團隊悉心治療下健康出院。台中榮總兒童肝膽腸胃科主任吳孟哲說，詳細問診後，懷疑是在越南旅遊時，曾在海邊路邊攤市集食用未完全煮熟的生鮮貝蚌而肇禍。
吳孟哲說明，台灣早年曾流行A型肝炎，許多人獲得抗體，後因公共衛生環境提升，40歲以下的人多無A型肝炎病毒相關抗體，兒童若沒打疫苗更是幾乎都沒抵抗力；近3年急性A型肝炎病例較過往明顯增多，前年甚至高達逾千人；去年底美國加州也曾爆發A肝疫情，釀19死逾500人感染，建議民眾重視。
吳孟哲指出，A型肝炎潛伏期約15至50天，症狀包括黃疸、發燒、倦怠、腹痛及輕微腹瀉等，0.1%會發生死亡率高的猛爆性肝炎。A型肝炎是透過糞口途徑傳播，若體內沒有A肝抗體，就容易被傳染。過去案例多半是由於生食或未完全煮熟遭汙染的貝蚌類而感染，建議民眾應儘量避免食用這類食物，減少感染A肝的機會。
吳孟哲說明，台灣孩童對A肝抵抗力極低，一旦爆發流行或赴A肝盛行的國家旅行，孩童會暴露於極高感染風險，鼓勵未具A型肝炎抗體、經常往來東南亞和中國或常外食的民眾及孩童應自費施打A肝疫苗接種過後有20到30年以上的保護力。
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